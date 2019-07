İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin liderliği için düzenlenen seçimde genel başkan seçilen eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, otomatik olarak görevinden istifa eden Theresa May'in yerine başbakanlık koltuğuna da oturacak. Johnson, Muhafazakâr Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesinin katıldığı genel başkanlık seçiminde oyların 92 bin 153'ünü aldı. Parti üyelerinin 46 bin 656'sı da Johnson'ın rakibi Jeremy Hunt için oy kullandı. Kraliçe II. Elizabeth'in onayından sonra Johnson'ın başbakanlık görevine Çarşamba günü resmen başlaması bekleniyor.

Seçimin ardından Londra'da yaptığı açıklamada başbakan seçilmesini "tarihi bir an" olarak nitelendiren Johnson, bunun "olağanüstü bir onur ve ayrıcalık" olduğunu söyledi. Bununla birlikte parti lideri ve başbakan seçilmesinin her yerde hoş karşılanmayacağını da sözlerine ekleyen Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla ilgili kaosu sona erdireceğini ve ülkedeki bölünmenin üstesinden geleceğini ifade etti. Johnson, başbakan olarak hedeflerini Brexit sürecini tamamlamak, ülkeyi birleştirmek ve muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn'i yenilgiye uğratmak şeklinde sıraladı.

Çarşamba günü görevinden ayrılacak olan İngiltere Başbakanı Theresa May de Twitter hesabı üzerinden Johnson'ın başbakanlığını kutlayan bir açıklama yaptı. "Şimdi Birleşik Krallık'ın yeniden işlemesi için Brexit'in tamamlaması gerektiğini" belirten May, bunun için de birlikte çalışmak zorunda olduklarını ve Jeremy Corbyn'in de hükümetten uzak tutulması gerektiğini vurguladı. May, Johnson'a bu konuda arka sıralardan tam destek vereceğini de vurguladı. May, Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasının meclisten onay alamaması üzerine başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Erken seçim çağrısı

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn ise erken seçim talebinde bulundu. Johnson'ın 100 binden az parti üyesi tarafından seçildiğine dikkat çeken ve arkasında tüm ülkenin desteğinin bulunmadığına işaret eden Corbyn, Twitter hesabından "Ülkemizin halkı, kimin başbakan olacağına yeni bir parlamento seçimiyle karar vermelidir" mesajını paylaştı.

Johnson'ın seçilmesine tepkiler

Johnson'a Avrupa Birliği'nden ve Avrupa ülkelerinden ise tebrik mesajları geldi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Johnson'la "mümkün olan en iyi biçimde" birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de Brexit anlaşmasının meclis onayından geçmesi ve sistemli bir Brexit sürecine ulaşılması için Johnson'la yapıcı şekilde çalışmak istediklerini vurguladı. AB Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi sırasında Johnson'ın başbakanlığını kutladı. Von der Leyen, Johnson'la iyi bir ilişki içinde olmaktan memnuniyet duyacağını belirtirken Macron da May'e teşekkür etti, Johnson'ı da seçilmesinden dolayı tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden Johnson'ı tebrik etti. Trump, Johnson'ın mükemmel bir başbakan olacağını belirtti. Brexit yanlısı Johnson'a ve popülist siyasi stiline sempati duyduğunu daha önce defalarca dile getiren Trump, Theresa May'i ise eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Johnson'ı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından Johnson'a görevinde başarılar dileyerek yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

Alman ekonomisi endişeli

Johnson'ın seçilmesi Alman ekonomisinde ise endişe yarattı. Alman Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Holger Bingmann, "Serbest ticaret anlaşması olmadan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması bir felaket olabilir ve bu Avrupa için arzu edilen bir durum değil" şeklinde konuştu. Federal Alman Sanayicileri Birliği (BDI) yöneticilerinden Joachim Land da Johnson'ın başbakan olarak "sistemli bir geçiş dönemi" sağlaması gerektiğini vurguladı.

dpa,Reuters/HS,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe