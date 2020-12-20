İngiltere'nin dış dünyayla bağlantısı kesiliyor

Aralarında Türkiye ve Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, İngiltere uçuşlarını durdurdu. Türkiye, İngiltere'nin yanı sıra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile de uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'den Almanya'ya ve Almanya'dan İngiltere'ye uçuşlar da 21 Aralık tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yapılmayacak. Almanya Federal Ulaşım Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında kargo taşımacılığının ise devam edeceğini belirtti.

Hollanda, Belçika, İrlanda, Avusturya, İsviçre, Fransa gibi birçok başka Avrupa ülkesi Pazar günü ya İngiltere'ye uçuş yasağı koymuş ya da sınırlarını kapattığını duyurmuştu. Arjantin, Kolombiya, Şili, Kanada ve Kuveyt de havalimanlarını İngiltere'den gelen uçuşlara kapattı.

"Yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

İngiltere'de yeni keşfedilen mutasyonunvirüsün bilinen formundan yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson geliştirilen aşıların mutasyona karşı daha az etkili olduğu yönünde bir işaret olmadığını söyledi. Birçok bilim insanı da Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının yeni mutasyon üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.

Yeni mutasyonun daha ziyade başkent Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda hızla yayıldığı belirtiliyor. İngiliz makamları söz konusu bölgeye girişleri ve bölgeden çıkışları kısıtladı.

Londra'dan gelen yolcular geceyi havalimanında geçirdi

Almanya'da Pazar akşam saatlerinden itibaren İngiltere'den gelen yolcuların ülkeye girişi engellenmeye başladı. Hannover'de Londra'dan inen bir uçakta bulunan 63 kişinin havalimanında alıkonduğu, tüm yolculara PCR testi yapıldığı ve yolcuların geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Stuttgart'ta da yine Londra'dan gelen yolcular PCR testinden geçirildi.

Almanya mutasyonla ilgili olarak Avrupa Birliği'ne üye devletleri acil toplantıya çağırdı. Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Koronavirüs mutasyonunun münferit düzeyde olmak üzere İtalya'da görüldüğü belirtiliyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ZDF'e yaptığı açıklamada Danimarka'da da vakaların olduğunu ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Avrupalı parlamenter Peter Liese de Belçika ve Hollanda'da kanıtlanmış vakalar olduğunu belirtti. Liese, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada "Daha kısa bir süredir bu yeni çeşit de hedefli bir biçimde test ediliyor. Kıta üzerinde daha şimdiden birçok enfeksiyon olması mümkün" diye konuştu.

DW, dpa / EC, HS

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