 İngiltere′den Rusya uyarısı: Türkiye NATO′yla işbirliği yapmalı | TÜRKİYE | DW | 28.01.2021

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TÜRKİYE

İngiltere'den Rusya uyarısı: Türkiye NATO'yla işbirliği yapmalı

Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasına İngiltere'den de tepki var. İngiltere'nin Ankara'daki büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin NATO'daki müttefikleriyle işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott

Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott

Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını bugün videokonferans yöntemiyle düzenlenen bir toplantıda yanıtladı. Toplantıda İngiltere ile Türkiye'nin imzaladığı serbest ticaret anlaşması hakkında bilgi veren Chilcott, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin NATO'da yarattığı rahatsızlığa ilişkin de açıklamalar yaptı.

"Müttefikleriyle işbirliği yapmalı, Rusya'yla değil"

Açıklamasında Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Chilcott, NATO'da müttefiklerin Rusya'dan askeri mühimmat alınmaması yönünde karar alındığını belirterek Türkiye'nin bu kararı hatırlaması gerektiğini söyledi. Chilcott sözlerini, "NATO müttefikiyiz. NATO'da karar verilen, müttefiklerin Rusya'dan askeri malzeme almama veya Rusya kaynaklı mühimmatı kullanmama pozisyonunun arkasındayız. Bunun tek istisnası, Soğuk Savaş döneminden kalma Rusya'dan gelen malzemeleri bulunduran ülkelerdir. Umarız Türkiye gelecekte NATO müttefikleriyle savunma sanayisinde işbirliğine gider, Rusya'yla değil" şeklinde sürdürdü.  

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına Temmuz ayında başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, ilk parçaların 12 Temmuz'da Türkiye'ye ulaştığını duyurmuş, sistemin ikinci batarya malzemeleri de Eylül'de Türkiye'ye ulaşmıştı. 

S-400 sistemleri yüzünden ABD'nin de yaptırımlarıyla karşı karşıya gelen Türkiye, eğer sistemleri kullanırsa S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken da daha görevine başlamadan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki göstermiş ve "Bir NATO müttefikinin S-400 alması kabul edilemez" demişti. 

TFX savaş uçakları projesi

İngiltere'nin Türkiye ile özellikle savunma sanayisinde işbirliğine önem verdiğini ve bu işbirliğinde TFX savaş uçaklarının önemli bir yer tuttuğunu da sözlerine ekleyen Chilcott,  İngiltere'nin Türkiye'yle birlikte çalışmayı sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi. 

Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TAİ) F-16 savaş uçaklarının yerini alması hedefiyle geliştirdiği TFX jetlerinin motorları için de Chilcott, "İngiliz hükümeti, Rolls-Royce'un bu projede Türk ortaklarla birlikte motorların dizayn edilmesi ve üretilmesi için çalışan şirket olmasını umuyor" ifadelerini kullandı.

İnsan hakları ve çevre sorunları 

Büyükelçi Chilcott, koronavirüs salgını öncesi Türkiye ile İngiltere'nin ikili ticaret hacminin 21 milyar dolara ulaştığını da hatırlattı. Ticaretin gelişmesi için karşılıklı görüşmeleri sürdürdüklerini anlatan Chilcott, AB ile yapılan anlaşmalarla gelen mallardan kaynaklanan ticaret hacminin Brexit sonrası düşmemesi için Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yapmayı uygun gördüklerini, bunun her iki taraf için de olumlu olduğunu dile getirdi. 

Chilcott, anlaşmanın kapsamı konusunda "Bizim kapsamlı serbest ticaret anlaşmalarında yer vereceğimiz birçok maddeyi içermiyor. Bu maddeler çalışanların hakları, çevreyle ilgili hassasiyetler ve insan haklarıyla ilgili meselelere odaklanıyor" bilgisini paylaştı. 

Chilcott, daha geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını iki yıl içinde imzalamayı planladıklarını da söyledi.

Hilal Köylü / Ankara 
© Deutsche Welle Türkçe

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