İngiltere'den İran'a nükleer anlaşma ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın geleceği ve Yemen savaşıyla ilgili konuları görüşmek üzere İran'a ziyarette bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamış, Washington ardından İran'a yaptırımlarını yeniden uygulamaya sokmuştu. 2015'te varılan anlaşmanın diğer tarafları olan Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin ise anlaşmanın kurtarılması için çaba sarf ediyordu.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hunt, Pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin, yaptıkları görüşme sırasında mevkidaşına, "Avrupalılar anlaşmayı kurtarma noktasında sarf ettikleri çabalara hız vermeli. Biz tüm senaryolara hazırız, buna anlaşma öncesi döneme dönmek de dahil" dediği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre ise Hunt, İngiltere'nin nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ifade etti. Hunt'ın ayrıca görüşmede, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yeniden yürürlüğe soktuğu yaptırımları hafifletme çabalarını gündeme getirdiği bildirildi. Ziyaretten önce yaptığı açıklamada Hunt, "Nükleer güç haline gelmiş bir İran tehlikesini bertaraf eden İran nükleer anlaşması, Ortadoğu'da istikrarın hayati bir bileşeni olmayı sürdürmektedir. Anlaşmanın varlığını sürdürebilmesi için anlaşmaya yüzde 100 bağlı kalınmasına ihtiyaç vardır" dedi.

İngiliz Dışişleri ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Hunt'ın İran'a insan hakları sicili konusunda baskı uygulayacağını ve İngiliz-İran vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunacağını açıkladı. İran medyasında ise bu yönde bir bilgiye yer verilmedi.

Yemen'de barış çabaları

Hunt ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in Yemen'deki savaş hakkında da görüştükleri kaydedildi. Bakanların, Yemen'deki savaşı sona erdirme noktasında sarf edilen uluslararası çabalara ivme kazandırmanın gerekliliğine vurgu yaptıkları belirtildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hunt, "İran bölgedeki büyük oyunculardan biri ve bizim Yemen'de barışı sağlama arzumuz çok ama çok güçlü. Bu bizim şu anki önceliklerimizden biri" şeklinde konuştu.

Yemen'de Husilerin "ateşkese hazırız" açıklamasının ardından sürece ilişkin İngiltere'nin hazırladığı taslak, Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Taslak, insani yardımların ulaştırılabilmesinin önündeki engellerin kaldırmasını öngörüyor. BM, Yemen'deki savaşı son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımlıyor. Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetimi destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dahil olduğu koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı savaşıyor.

Reuters/BÜ,EC

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