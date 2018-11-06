 İngiltere′den İran′a nükleer anlaşma ziyareti | DÜNYA | DW | 19.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İngiltere'den İran'a nükleer anlaşma ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Tahran'a yaptığı ziyarette gündem, nükleer anlaşma ve Yemen'deki savaştı. Hunt, nükleer anlaşmayı "Ortadoğu'da istikrarın hayati bir bileşeni" olarak tanımladı.

Iran Großbritannien Außenminster Mohammad Javad Zarif Jeremy Hunt (Reuters/FARS)

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt ve İran Dışişleri Bakanı Zarif (sağda)

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın geleceği ve Yemen savaşıyla ilgili konuları görüşmek üzere İran'a ziyarette bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamış, Washington ardından İran'a yaptırımlarını yeniden uygulamaya sokmuştu. 2015'te varılan anlaşmanın diğer tarafları olan Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin ise anlaşmanın kurtarılması için çaba sarf ediyordu.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hunt, Pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin, yaptıkları görüşme sırasında mevkidaşına, "Avrupalılar anlaşmayı kurtarma noktasında sarf ettikleri çabalara hız vermeli. Biz tüm senaryolara hazırız, buna anlaşma öncesi döneme dönmek de dahil" dediği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre ise Hunt, İngiltere'nin nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ifade etti. Hunt'ın ayrıca görüşmede, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yeniden yürürlüğe soktuğu yaptırımları hafifletme çabalarını gündeme getirdiği bildirildi. Ziyaretten önce yaptığı açıklamada Hunt, "Nükleer güç haline gelmiş bir İran tehlikesini bertaraf eden İran nükleer anlaşması, Ortadoğu'da istikrarın hayati bir bileşeni olmayı sürdürmektedir. Anlaşmanın varlığını sürdürebilmesi için anlaşmaya yüzde 100 bağlı kalınmasına ihtiyaç vardır" dedi.

İngiliz Dışişleri ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Hunt'ın İran'a insan hakları sicili konusunda baskı uygulayacağını ve İngiliz-İran vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunacağını açıkladı. İran medyasında ise bu yönde bir bilgiye yer verilmedi.

Yemen'de barış çabaları

Hunt ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in Yemen'deki savaş hakkında da görüştükleri kaydedildi. Bakanların, Yemen'deki savaşı sona erdirme noktasında sarf edilen uluslararası çabalara ivme kazandırmanın gerekliliğine vurgu yaptıkları belirtildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hunt, "İran bölgedeki büyük oyunculardan biri ve bizim Yemen'de barışı sağlama arzumuz çok ama çok güçlü. Bu bizim şu anki önceliklerimizden biri" şeklinde konuştu.

Yemen'de Husilerin "ateşkese hazırız" açıklamasının ardından sürece ilişkin İngiltere'nin hazırladığı taslak, Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Taslak, insani yardımların ulaştırılabilmesinin önündeki engellerin kaldırmasını öngörüyor. BM, Yemen'deki savaşı son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımlıyor. Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetimi destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dahil olduğu koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı savaşıyor.

Reuters/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yemen için ateşkes taslağı BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu

Yemen’de Husilerin "ateşkese hazırız" açıklamasının ardından sürece ilişkin taslağın BM Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu açıklandı. Taslak, insani yardımların ulaştırılabilmesinin önündeki engellerin kaldırmasını öngörüyor. (19.11.2018)  

Yemen'de Husiler'den "ateşkese hazırız" açıklaması

Yemen'de Suudi koalisyon ve merkezi yönetime karşı savaşan Husiler BM'nin çağrısının ardından, Suudi koalisyonun da barış için çaba göstermesi halinde füze saldırılarını durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. (19.11.2018)  

ABD'ye meydan okuyan İran Avrupa'dan ümitli

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen petrol ihracatını sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin nükleer anlaşmayı "kurtarabileceğinden ümitli olduklarını" açıkladı. (19.11.2018)  

Benzer içerik

Jemen Krieg - Taez

Beş başlıkta Yemen Savaşı 06.11.2018

Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğünde başlatılan savaş üç yıldan uzun süredir devam ediyor. Ülkenin üçte ikisinden fazlası yaşamak için yardıma muhtaç, kıtlık tehlikesi kapıda.

Symbolbild Cyberattacke Russland

İngiltere'den Rus istihbaratına siber saldırı suçlaması 04.10.2018

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Rus askeri istihbarat örgütü GRU’yu dünya genelinde siber saldırılar düzenlemekle suçladı.

China Besuch Mohammed Dschawad Sarif, Außenminister Iran

ABD'ye meydan okuyan İran Avrupa'dan ümitli 19.11.2018

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen petrol ihracatını sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin nükleer anlaşmayı "kurtarabileceğinden ümitli olduklarını" açıkladı.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

BM: Uluslararası soruşturma için Türkiye’den talep gelmedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres bir araya gelerek Kaşıkçı cinayetini görüştü. BM’den yapılan açıklamada, Türkiye’den resmi bir uluslararası soruşturma talebi gelmediği belirtildi.  

"Sığınmacı" Gruevski ve yeni Balkan rotası

Macaristan, sığınmacılara yardım edenleri hapisle tehdit ediyor. Eski bir dostunu ülkeye kaçıran Başbakan Orban ise bu tehditten muaf. Hem de bu kişi pasaportsuz ve sabıkalı olmasına rağmen. Krsto Lazarevic'in yorumu...  

İngiltere'den İran'a nükleer anlaşma ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Tahran'a yaptığı ziyarette gündem, nükleer anlaşma ve Yemen'deki savaştı. Hunt, nükleer anlaşmayı "Ortadoğu'da istikrarın hayati bir bileşeni" olarak tanımladı.  

Yemen için ateşkes taslağı BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu

Yemen’de Husilerin "ateşkese hazırız" açıklamasının ardından sürece ilişkin taslağın BM Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu açıklandı. Taslak, insani yardımların ulaştırılabilmesinin önündeki engellerin kaldırmasını öngörüyor.  

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici sıtma raporu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapor, dünya genelinde sıtma vakalarının üst üste iki yıl artış gösterdiğini ortaya koydu. Raporda sıtmayla mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.  

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

China Besuch Mohammed Dschawad Sarif, Außenminister Iran (Reuters/T. Peter)

ABD'ye meydan okuyan İran Avrupa'dan ümitli

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen petrol ihracatını sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin nükleer anlaşmayı "kurtarabileceğinden ümitli olduklarını" açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  