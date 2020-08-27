İngiltere'den Doğu Akdeniz'de güç gösterisi

İngiltere, Kıbrıs'ta şimdiye kadar giriştiği en kapsamlı deniz tatbikatıyla Doğu Akdeniz'de güç gösterisi yaptı.

Sancak gemisi HMS Albion ve üç savaş gemisiyle tatbikata katılan İngiltere, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a destek mesajı verdi. Kraliyet Donanma Komutan Yardımcısı Phil Dennis, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu harekat Britanya'nın, NATO müttefikleri ve partnerleriyle işbirliği halinde Avrupa'nın savunması ve güvenliğine yönelik taahhüdüne bağlılığını ortaya koymaktadır" dedi.

Dennis, Kıbrıs'ın İngiltere için Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz bölgesi genelinde çok önemli bir partner olduğunu belirterek tatbikatın bilgi ve deneyim alışverişi için büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti.

AP'ye konuşan İngiliz askeri kaynaklar Kıbrıslı güçlerle ortak tatbikatın, aynı zamanda bölgesel istikrara yönelik ortak taahhüdü ve savunma alanındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığını yansıttığını belirtti.

Kıbrıs, 1960'ta İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştı. Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Kıbrıs'ta garantör devletlerden biri olan İngiltere'nin Ada'da iki askeri üssü bulunuyor.

İngiliz donanmasının Kıbrıs ve Fransa ile ortak tatbikatı, bölgede Türkiye ile gerilimin tırmandığı döneme denk geldi. AP'nin haberinde harekat İngiltere'nin güç gösterisi ve Brexit sonrasında da Avrupa'nın güvenliğine yönelik taahhüdünün süreceği mesajı olarak değerlendirildi.

İngiltere'nin amfibi hücum gemisi HMS Albion ve üç savaş gemisiyle katıldığı tatbikatta Kıbrıs Sahil Güvenlik tekneleri ve helikopterleri ile Fransız Jean Bart fırkateyni de yer aldı. Limasol açıklarındaki tatbikatın ana bölümünde Kıbrıs özel kuvvetleri ve İngiliz donanma güçleri, senaryoya göre kaçırılmış bir gemiye helikopterlerden indirme yaptı. İndirme işlemine Sahil Güvenlik'e bağlı sürat tekneleri, gemi etrafında yaptıkları manevralarla eşlik etti.

400 mürettebatı bulunan 20 bin 400 ton ağırlığındaki HMS-Albion amfibi hücum gemisi, askerlerin hızlı bir şekilde karaya çıkarılmasını sağlayan özelliklere sahip. HMS Albion, Kraliyet Donanması'nın 1915'te Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'na yönelik saldırıda kullandığı zırhlıyla aynı adı taşıyor.

DW/BK,HS

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