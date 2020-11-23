İngiltere’den AstraZeneca aşısına onay

Alman BioNTech firması ile ABD'li ortağı Pfizer'ın aşısının ardından İngiltere'de ikinci bir koronavirüs aşısına da onay çıktı. İngiliz Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, İngiltere-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle iş birliği içinde geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı. Böylece söz konusu aşı ilk kez İngiltere'de onaylanmış oldu.

AstraZeneca aşısının BioNTech aşısı kadar etkili olmadığı ancak kayda değer oranda daha ucuz olduğu ve saklanmasının daha kolay olduğu belirtiliyor. Örneğin Biontech aşısının eksi 70 derecede saklanması gerekirken, AstraZeneca aşısını buzdolabı ısısında muhafaza etmek yeterli oluyor.

Etkililik oranı muamma

AstraZeneca aşısının etkililik oranına ilişkin ise net bir veri mevcut değil.

Aşıyı geliştiren uzmanların kasım ayında yayınladığı ara sonuç, aşının yüzde 70'e kadar etkili olduğunu ortaya koymuştu. AstraZeneca, daha sonradan yürüttüğü araştırmalarda, aşının önce yarım doz ve bir ay sonra tam doz enjekte edildiği takdirde yüzde 90 etkili olduğunu tespit etti. Her iki enjeksiyonda da tam doz enjekte edildiği takdirde ise etkililik oranı yüzde 62 dolayında seyrediyor.

Bir İngiliz koronavirüs aşısı uzman grubunun başkanı olan Munir Pirmohamed ise, aşının yüzde 80'e kadar etkili olduğunu söyledi. Çarşamba günü İngiliz İlaç Dairesi'nin (MHRA) basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pirmohamed, ilk ve ikinci doz arasında üç ay süre olduğu takdirde, aşının yüzde 80'e varan etkilik oranına sahip olduğunu ifade etti.

Bunun paralelinde BioNTech aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

"AB'de Ocak'ta onay çıkmaz"

Avrupa Birliği'nde (AB) şimdiye kadar yalnızca Biontech-Pfizer aşısına onay çıkmış durumda. Avrupa İlaç Dairesi (EMA) Direktörü Noel Wathion, Ocak ayında AstraZeneca aşısına onay çıkması ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Öte yandan EMA, AstraZeneca'dan söz konusu aşıya ilişkin ek bilgi istedi. EMA, aşıyla ilgili klinik verilerin sonuncusunun ellerine 21 Kasım'da ulaştığını ve bu bilgilerin değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi. EMA, AB'de bir aşıya onay çıkması için, aşının kalitesi, güvenliği ve etkililiğine ilişkin daha fazla bilgi mevcut olması gerektiğini vurguladı.

AFP,Reuters / BÜ,ET

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