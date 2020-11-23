 İngiltere’den AstraZeneca aşısına onay | TÜRKİYE | DW | 30.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İngiltere’den AstraZeneca aşısına onay

İngiltere’de onay çıkan ikinci aşı olan AstraZeneca aşısı daha ucuz ve saklanması daha kolay. Ancak aşının etkililik oranına ilişkin bir fikir birliği mevcut değil.

default

Alman BioNTech firması ile ABD'li ortağı Pfizer'ın aşısının ardından İngiltere'de ikinci bir koronavirüs aşısına da onay çıktı. İngiliz Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, İngiltere-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle iş birliği içinde geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı. Böylece söz konusu aşı ilk kez İngiltere'de onaylanmış oldu.

AstraZeneca aşısının BioNTech aşısı kadar etkili olmadığı ancak kayda değer oranda daha ucuz olduğu ve saklanmasının daha kolay olduğu belirtiliyor. Örneğin Biontech aşısının eksi 70 derecede saklanması gerekirken, AstraZeneca aşısını buzdolabı ısısında muhafaza etmek yeterli oluyor.

Frankreich Dunkirk | AstraZeneca Fabrik | Impfstoff Covid-19

Etkililik oranı muamma

AstraZeneca aşısının etkililik oranına ilişkin ise net bir veri mevcut değil.

Aşıyı geliştiren uzmanların kasım ayında yayınladığı ara sonuç, aşının yüzde 70'e kadar etkili olduğunu ortaya koymuştu. AstraZeneca, daha sonradan yürüttüğü araştırmalarda, aşının önce yarım doz ve bir ay sonra tam doz enjekte edildiği takdirde yüzde 90 etkili olduğunu tespit etti. Her iki enjeksiyonda da tam doz enjekte edildiği takdirde ise etkililik oranı yüzde 62 dolayında seyrediyor.

Bir İngiliz koronavirüs aşısı uzman grubunun başkanı olan Munir Pirmohamed ise, aşının yüzde 80'e kadar etkili olduğunu söyledi. Çarşamba günü İngiliz İlaç Dairesi'nin (MHRA) basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pirmohamed, ilk ve ikinci doz arasında üç ay süre olduğu takdirde, aşının yüzde 80'e varan etkilik oranına sahip olduğunu ifade etti.

Bunun paralelinde BioNTech aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

Önerdiğimiz linkler

Uluslararası bir araştırma, Almanların yaklaşık üçte ikisinin koronavirüs aşısı olmak istediğini ortaya koydu. Çeşitli ülkelerde aşı olmak istemeyenlerin gerekçeleri birbirlerinden farklı.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle bir gün içinde kaydedilen vefat sayısı ilk kez bini aştı. Alınan önlemlere rağmen vaka sayısında istenen düşüşün sağlanamaması nedeniyle Bakan Spahn tedbirlerin sürebileceğini ifade etti.

Çeşitli ülkelerde korona sayılarında yeni üst seviyelere ulaşılırken, Dünya Sağlık Örgütü, salgının "ikinci ve üçüncü dalgalarının" hâlâ kontrol dışı olduğunu söyledi. Örgüt, yeni pandemilere karşı uyardı.

"AB'de Ocak'ta onay çıkmaz"

Avrupa Birliği'nde (AB) şimdiye kadar yalnızca Biontech-Pfizer aşısına onay çıkmış durumda. Avrupa İlaç Dairesi (EMA) Direktörü Noel Wathion, Ocak ayında AstraZeneca aşısına onay çıkması ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Öte yandan EMA, AstraZeneca'dan söz konusu aşıya ilişkin ek bilgi istedi. EMA, aşıyla ilgili klinik verilerin sonuncusunun ellerine 21 Kasım'da ulaştığını ve bu bilgilerin değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi. EMA, AB'de bir aşıya onay çıkması için, aşının kalitesi, güvenliği ve etkililiğine ilişkin daha fazla bilgi mevcut olması gerektiğini vurguladı.

AFP,Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild | Lateinamerika - Coronavirus - Impfung Astrazeneca

Oxford'un koronavirüs aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor 23.11.2020

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının yüzde 70 koruma sağladığı bildirildi.

Symbolbild | Lateinamerika - Coronavirus - Impfung Astrazeneca

Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek 27.11.2020

İngilitere'de Astrazeneca tarafından geliştirilen korona aşısı, pandemiyle mücadelede umut vermişti. Ancak aşıya yönelik eleştiriler artıyor. İngiltere hükümeti de aşının tekrar incelenmesine karar verdi.

Brasilien I Coronavirus Impfung

AstraZeneca aşı çalışmalarını durdurdu 09.09.2020

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik deneylerini yapan AstraZeneca şirketi, bir denekte sağlık sorunları başlaması üzerine aşı çalışmalarını durdurduğunu duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ucuz ekmek tartışmasında karar

Yargıtay Antalya'da dört yıldır süren davada, fırınların belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının 'haksız rekabete' neden olduğuna hükmetti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  