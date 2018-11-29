 İngiltere′den Akın İpek′in iadesi talebine ikinci ret | TÜRKİYE | DW | 09.04.2019

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TÜRKİYE

İngiltere'den Akın İpek'in iadesi talebine ikinci ret

Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin İngiltere'den iadesini istediği Akın İpek için Ankara'nın yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin talebini reddetti.

Koza İpek Holding 2016 yılında TMSF'ye devredilmişti

Koza İpek Holding 2016 yılında TMSF'ye devredilmişti

Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkili oldukları gerekçesiyle İngiltere'den iadesini istediği iş insanı Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük hakkında Ankara'nın yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi bu kişiler hakkında Türkiye'de yürüyen davanın "siyasi" olduğu gerekçesiyle Ankara'nın iade talebini Kasım ayında reddetmişti. Londra Yüksek Mahkemesi de Salı günü yaptığı açıklamada Ankara'nın temyiz başvurusunu geri çevirdi.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Akın İpek'in iade talebinin İngiltere tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. Ankara'dan yapılan yazılı açıklamada kararın "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. (29.11.2018)

Londra'da bir mahkeme, Türkiye'nin Akın İpek'in iade edilmesine yönelik talebini davanın "siyasi" olması gerekçesiyle reddetti. Türkiye Adalet Bakanı Gül, kararın "kabul edilemez" olduğunu söyledi. (28.11.2018)

Yüksek Mahkeme hâkimi Elisabeth Laing, Kasım ayındaki hükmün geçerli olduğunu vurgulayarak iade talebinin reddedilme kararını onadı ve "Temyiz izni için yeniden yapılan bu başvuruyu reddediyorum" ifadesini kullandı.

2015'ten beri İngiltere'de

İpek'in yöneticisi olduğu Koza İpek Holding 2016 yılında Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. İpek 2015 yılından bu yana İngiltere'de yaşıyor.

İpek, Çelik ve Büyük, Türkiye tarafından "FETÖ/PYD çatı davasının firari sanıkları" olarak aranıyor. Ankara'nın yaptığı iade başvuruları çerçevesinde her üç ismin İngiltere'deki dosyaları birleştirilmişti.

İade talebi ile ilgili olarak Kasım ayında yapılan duruşmanınhâkimi John Zani, kararında İpek, Çelik ve Büyük'ün iade edilmeleri halinde Türkiye'de "kötü muamele ile karşılaşma riskinin" bulunduğunu belirtmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Kasım ayındaki kararın "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve "İngiltere yargısının ret kararı, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir" ifadesini kullanmıştı.

DW,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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