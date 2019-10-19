İngiltere’deki tırda ölü bulunan 39 kişinin tamamı Çinli

Çarşamba günü Londra’nın 30 kilometre doğusundaki Grays kentinde bir tırın içinde bulunan 39 cesetle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Tırın içinde ölü bulunan kişilerin tamamının Çinli olduğu bildirildi.

Perşembe günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiliz polisi, tırda ölü bulunanların 31'inin erkek, 8'inin ise kadın olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, olaydan üzüntü duyduklarını söyledi. Büyükelçi, olayın iç yüzünün aydınlatılmasına ilişkin İngiliz polisi ile irtibatta olduklarını kaydetti.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan tırın 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı şöförünün Perşembe günü ifadesi alındı. Polis, Kuzey İrlanda'daki üç mülkte arama yapıldığını bildirdi.

Resmi açıklamalara göre Bulgaristan'dan gelen tır, Cumartesi günü Galler'in liman kenti Holyhead üzerinden Britanya'ya giriş yapmıştı.

Reuters / BÜ,ET

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