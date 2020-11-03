 İngiltere′de terör alarmı seviyesi yükseltildi | AVRUPA | DW | 03.11.2020

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AVRUPA

İngiltere'de terör alarmı seviyesi yükseltildi

Fransa ve Viyana'daki terör saldırılarının ardından İngiltere'de ulusal terör alarmı seviyesi 'önemli'den 'ciddi'ye yükseltildi.

UK London nach Terrorattacke auf der London Bridge (picture alliance/NurPhoto/D. Zarzycka)

Fransa'nın Paris ve Nizza şehirlerindeki radikal İslamcı motifli olduğu tahmin edilen terör saldırılarına Viyana'da dün gerçekleşen saldırının eklenmesi İngiltere güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

İngiltere İç İstihbarat Teşkilatı MI5, internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda ülkede terör alarmı seviyesinin ikinci seviye olan "ciddi"ye yükseltildiği bildirildi. Buna göre, ülkede bir terör saldırısı olması "oldukça muhtemel" görülüyor. 2019 Kasımı'ndan bu yana ülkede ulusal terör tehdidi seviyesi bir terör saldırısının "muhtemel" görüldüğü "önemli" seviyesindeydi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter'den yaptığı açıklamada "Bu tedbir amaçlı bir uygulama ve somut bir tehdide dayanmıyor" dedi. Bakan, "İnsanlar uyanık olmalı ve şüpheli bir davranış gördüklerinde polise başvurmalılar" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün bir sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetmişti. Geçen hafta ise Fransa'nın Nizza kentindeki bir kiliseye düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırı Paris'te derste Muhammed peygamber karikatürlerini kullanan bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinden sonra gerçekleşmişti. Fransız hükümeti, her iki saldırının da radikal İslamcı failler tarafından işlendiğini tahmin ediyor.

AFP,DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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