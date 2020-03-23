İngiltere'de sokağa çıkma yasağı getirildi

İngiltere hükümeti, koronavirüsle etkin mücadele için kapsamlı kısıtlamalara gidilmesini kararlaştırdı. Başbakan Boris Johnson hükümetin aldığı kararları televizyonda yaptığı konuşmada kamuoyuna açıkladı.

Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada İngilizlerden evlerinden mümkün olduğunca az çıkmalarını isteyen Johnson, “İngilizlere bu gece basit bir talimat veriyorum, evde kalmak zorundasınız” dedi. Başbakan, marketler ve eczaneler hariç tüm mağaza ve dükkanların derhal kapatıldığını sözlerine ekledi.

Boris Johnson

Johnson insanların evlerini sadece yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini temin etmek ve işe gidip gelmek için terk edebileceklerini belirterek ikiden fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Johnson, spor aktivitelerine ise günde bir kez, aynı evde yaşayanlarla birlikte izin verileceğini kaydetti.

Londra'da metrolar tıka basa doldu

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin 335'e yükseldiği İngiltere'de halk hafta sonu tüm uyarılara rağmen kalabalıklar halinde parklara gitmiş ve metrolarla seyahat etmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra metrolarındaki yoğunluğu gösteren görüntüler yayınlamıştı.

İngiltere'de muhalefet uzun süredir salgının kontrol altına alınması için daha sert tedbirler getirilmesini istiyordu. Uzmanlar ise yeteri kadar mali destek alamayan Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) salgın nedeniyle çökmesi halinde İngiltere'nin İtalya'dan daha kötü duruma düşeceği uyarısında bulunuyor.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

BM'den çağrı: Savaşları durdurun

BM Genel Sekreteri António Guterres de korona salgını nedeniyle tüm çatışmalara küresel anlamda son verilmesi çağrısında bulundu. New York'ta açıklamalar yapan Guterres, "Savaş denilen vebaya son verin ve dünyamızı harap eden hastalıkla mücadele edin" dedi.

Dünya genelinde çatışan tüm tarafların düşmanlıklarına son vermelerini ve birbirlerine duydukları güvensizliği aşmalarını isteyen Gutarres, "Silahları susturun, topçuları atışlarını durdurun, hava saldırılarına son verin" diye konuştu.

Guterres, G20 liderlerine de bir mesaj yazdığını belirterek mesajında bazı bölgelerdeki çatışma ve savaşların sonlandırılmaması halinde koronavirüsün yayılmasının önlenemeyeceğini dile getirdiğini ifade etti.

Virüs hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarına göre, resmi istatistikler dünya çapında 300 binden fazla insanın enfekte olduğunu gösteriyor. Artan hasta sayısı virüsün yayılma hızını da tırmandırıyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bilinen ilk vakadan 100 bininci vakaya ulaşmanın 67 gün sürdüğünü, bunun akabinde 11 gün sonra vaka sayısının 200 bini bulduğunu, 200 bine ulaştıktan sadece dört gün sonra ise 300 bin vakanın kaydedildiğini açıkladı.

DSÖ Başkanı, sokağa çıkış kısıtlamalarına ek olarak testlerin artırılması, hastaların yoğun şekilde izole edilmesi ve hastalarla irtibatları olan kişilerinin hızla tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe