İngiltere'de süpermarket satışları tarihi rekor kırdı

İngiltere’de koronavirüs salgınıyla süpermarketlerdeki satışlar Mart ayında tarihi rekora ulaştı. Piyasa araştırma şirketi Kantar’ın raporuna göre 22 Mart’a kadarki dört haftayı baz alan veriler, satışların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 oranında artış yaşandığını gösteriyor. Sadece son haftanın satışları ise 2019’un aynı dönemine göre yüzde 43 daha fazla.

Müşteri sayısı 79 milyon arttı

Online mağaza satışlarının da dahil olduğu verilere göre süpermarketler geçen yıla kıyasla 1,9 miyar sterlin (2,15 milyar euro) daha fazla ciro elde etti. 10,8 milyar sterlinin (12,25 milyar euro) İngiltere'de sektörün şimdiye kadar bir ayda ulaştığı en yüksek satış miktarı olduğu belirtildi.

Birçok ülkede olduğu gibi İngiltere’de de salgın halkta paniğe neden olurken geçen yıla kıyasla 79 milyon daha fazla müşteri süpermarketleri ziyaret etti. Satışı en çok artan ürün grubu yüzde 28 ile paketli gıdalar ile dondurulmuş yiyeceklerde oldu. Alkol satışları da yüzde 22 arttı.

Birçok süpermarkette tuvalet kağıdı, makarna ve konserve gıdaların bulunduğu raflar boşalırken, online mağaza sistemlerinde de yoğun talep nedeniyle günlerce sorunlar yaşandı, müşteriler siparişlerini teslim almak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kantar şirketinin perakende satış araştırmaları yöneticisi Fraser McKevitt, bu dört haftada hane halkının yalnızca yüzde 14,6’sının online alışveriş yapabildiğini belirterek, “Bu Mart 2019’daki 13,8’lik orandan fazla, ancak muhtemelen bu dönemki talebin çok altında” dedi.

Salı günü açıklanan veriler ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 23 Mart’tan sonraki durumu içermiyor.

Avustralya'da kişi başı 2 kasa biraya izin var

Diğer ülkelerde de benzer tablolar ortaya çıkarken, Avustralya’da alkollü içecek satışına limit getirildi. Başlıca süpermarket zincirlerinin koyduğu sınırlamaya göre, kişi başı en fazla 12 şişe şarap ve iki kasa bira alınmasına izin veriliyor. Karar, bar ve restoranların kapatılmasıyla özellikle alkollü içeceklere yönelik başlayan panik alışverişlerinin ardından alındı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 15 yaşın üzerindeki Avustralyalılar yıllık ortalama 12,6 litre alkollü içecek tüketiyor.

Kahire

Mısır gıda rezervlerini artırıyor

Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, başlıca gıda ürünlerinin stoklarının artırılması talimatı verdi. Nisan ayında hasat dönemine girecek olan ülkenin 3,6 milyon ton buğday üretimi yapması bekleniyor. Mısır hükümeti ülkenin 3,5 ay yetecek kadar buğday, 4,6 ay yetecek kadar da pirinç, Ekim ayına yetecek kadar da sıvı yağ stoku olduğunu açıklamıştı.

Şimdiye kadar COVID-19 salgını nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği Mısır’da, Avrupa ülkelerine kıyasla halkta panik alışverişleri gözlenmiyor. Yoksulluğun yaygın olduğu Mısır’da milyonlarca insan hükümetin gıda yardımlarından yararlanıyor.

Belçika'da indirim yasağı kalkıyor

Belçika’da ise süpermarketlere yönelik akını frenlemek amacıyla kampanya ve indirimlere getirilen yasak iki haftanın ardından kaldırılıyor. Salgın nedeniyle ekonomik belirsizlik yaşayan halkın yüksek fiyatlardan şikayet etmesi, kampanya yasağının kaldırılmasında etkili oldu.

AFP,dpa, Reuters / GY, SSB

©Deutsche Welle Türkçe