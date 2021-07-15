 İngiltere′de pandemide alkole bağlı ölümler arttı | Avrupa | DW | 15.07.2021

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Avrupa

İngiltere'de pandemide alkole bağlı ölümler arttı

İngiltere'de korona pandemisi sırasında alkol tüketiminin etkileri nedeniyle bir önceki yıla oranla daha fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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İngiltere Sağlık Kurumu (PHE), 2020 yılında alkole bağlı olarak kayıtlara geçen ölümlerin yüzde 20 artarak 6 bin 983 kişiye yükseldiğini açıkladı. En yaygın ölüm nedeninin ise karaciğer hastalıkları olduğu belirtildi. Pandemi sırasında barlar, restoranlar ve gece kulüpleri 6 aydan uzun bir süre kapalı olmasına rağmen alkol tüketimi ve satışının arttığını da vurgulandı.

Kurumun verilerini değerlendiren British Liver Trust adlı yardım organizasyonundan Pamela Healy, kapanma dönemindeki sokağa çıkma yasakları ve temas kısıtlamalarına işaret ederek "Stres, yalnızlık ve yardım hizmetlerine yetersiz ulaşım birçok insanı daha fazla alkol içmeye ve karaciğerlerini tehlikeye atmaya sürükledi" diye konuştu.

PHE'nin uzmanlarından Rosanna O'Connor da zarar veren alkol tüketimi ile mücadelenin korona pandemisinden kurtulma planının bir parçası olması gerektiği talebinde bulundu.

Alkol satışlarındaki artış

İngiltere'de tüketici istatistiklerine göre, büfe ve süpermarketler 2020-2021 mali yılında 12 milyon 600 litre alkol sattı. Bu rakam 2019-2020 mali yılına kıyasla yüzde 24,4 artış anlamına geliyor. Rakamlar, korona pandemisinden önce de alkol alan kişilerin pandemi sırasında daha da fazla alkol satın aldığını gösterdi. Alkol zehirlenmesi sonucu gerçekleşen ölümlerin de yüzde 4,5'tan yüzde 15,4'e yükseldiği belirtildi.

dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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