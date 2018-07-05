 İngiltere’de Noviçok ile temas eden kadın öldü | AVRUPA | DW | 09.07.2018

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AVRUPA

İngiltere’de Noviçok ile temas eden kadın öldü

İngiltere’de Noviçok zehirli sinir gazı ile temas ettiği belirlenen kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Rus eski çifte ajan Skripal ve kızı da aynı gazla zehirlenmişti.

Großbritannien Nowitschok-Fall in Amesbury (picture-alliance/dpa/Y. Mok)

İngiltere'nin Amesbury kentinde geçen hafta Noviçok sinir gazı ile temas ederek zehirlendiği tespit edilen kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. İngiliz emniyet teşkilâtı Scotland Yard tarafından Pazar akşamı yapılan açıklamada, 44 yaşındaki kadının Salisbury’de tedavi edildiği hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yaşamını yitiren kadının üç çocuğu bulunuyordu. 45 yaşındaki hayat arkadaşının ise hâlâ yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Söz konusu çift geçen Cumartesi günü zehirlenme belirtileri ile Salisbury’daki hastaneye kaldırılmıştı. Polis çiftin, yanlışlıkla zehirli madde ile temas ettiği tahmin ediyor. Polis, Amesbury’de yaşayan çiftin, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal’in Mart ayı başında Salisbury’de zehirlenmesinde kullanılan şişe veya şırınga ile temas etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Großbritannien Nowitschok-Fall in Amesbury (Reuters/H. Nicholls)

Amesbury'de bir çiftin Noviçok ile zehirlenmesinin ardından polis bazı yerlere girişi yasakladı

Polisin, Salisbury'e 13 kilometre uzaklıktaki Amesbury'de altı noktayı girişe kapattığı bildirildi. Bir eczane, bir kilise ile erkeğin yaşadığı dairenin girişe kapatıldığı, yaşamını yitiren kadının yaşadığı otelin ise tahliye edildiği belirtildi. Noviçok gazının bulaştığı nesneler bulunmadığı sürece başka insanların da zehirli sinir gazı ile temas etme olasılığının bulunduğuna dikkat çekiliyor.

May'den açıklama

İngiltere Başbakanı Theresa May, Noviçok ile zehirlendiği tespit edilen kadının yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "üzüldüğünü ve şoke olduğunu” söyledi.

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya Mart ayı başında Salisbury'de bir bankta bilinçsiz bir halde bulunmuşlardı. Hastaneye kaldırılan baba ve kızın sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği tespit edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda kalan Skripal ve kızı, hastaneden taburcu edilmelerinin ardından adresi gizli tutulan bir yerde yaşamaya başlamıştı.

Londra'nın Skripal'in zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutması, Batı ülkeleri ile Rusya arasında diplomatik krize yol açmıştı.

rtr,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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