İngiltere'de Neonazi çifte hapis cezası

İngiltere'deki yasaklı Neonazi grubu Ulusal Eylem'e (Natioal Action) üye olmakla suçlanan ve çocuklarına Nazi Almanyası'nın lideri Hitler'in ismine atıfla Adolf adı veren çift Birmingham kentinde görülen davada hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere vatandaşı 22 yaşındaki Adam Thomas ve Portekiz doğumlu partneri Claudia Patatas haklarında sırasıyla 6 yıl 6 ay ve 5 yıl hapis cezası kararı verildi.

Çiftin yanı sıra dört davalı hakkında da 6 yıl 4 aya kadar hapis kararı verilirken, hâkim, ülkedeki terörle mücadele yasaları çerçevesinde 2016 yılında yasa dışı ilan edilen grubun hedefleri için "korkunç" ifadesini kullandı.

Mahkemeye başkanlık eden Melbourne Inman, Ulusal Eylem'in "ülkedeki demokrasiyi şiddet ve cinayet ile ele geçirmek" istediğini ve "toplumdaki tüm kesimleri böyle bir şiddet ve toplu katliamlar ile yok edip Nazi tipi bir devletin tesis edilmesini" hedeflediğini ifade etti.

Hâkim sözlerine ayıca çiftin çocuklarına Adolf ismi vermesinin arkasında, geçmişlerinde yatan "şiddet dolu ırkçı görüşlerin" bulunduğunu ekledi.

Claudia Patatas hakkında 5 yıl hapis cezası kararı verildi

Ku Klux Klan giysileri

Çiftin evinde yapılan aramalarda Almanya'da Nazi dönemine ve ABD'de geçmişi 19'uncu yüzyıl ortasına dayanan ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Ku Klux Klan hareketine ait sembollerin bulunduğu fotoğraflar ele geçirilmişti.

Fotoğraflardan bir tanesinde Thomas'ın yeni doğan bebeğiyle Ku Klux Klan giysileri içinde poz verdiği görülüyor.

Salı günkü karar duruşmasından sonra basına konuşan West Midlands Terörle Mücadele Birimi Başkanı Matt Ward, "Bu bireyler sadece fantezi dünyasında yaşayan ırkçılar değil. Artık biliyoruz ki bu kişiler tehlikeli ve iyi yapılanmış bir örgütün üyeleri" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ward, "Amaçları İngiltere'de bir ırk savaşı başlatarak Neonazi ideolojisini yaymaktı ve bu amaçlarına ulaşmak için yıllar boyunca gerekli kabiliyetleri kazanmak için çabaladılar" şeklinde konuştu.

Yasaklı grup

Ulusal Eylem İngiltere'de Aralık 2016'dan bu yana yasa dışı gruplar arasında değerlendiriliyor. Ancak Nefret Değil Umut (Hope Not Hate) isimli sivil toplum kuruluşu grubun halen 50 ila 100 kadar üyesinin olduğunu tahmin ediyor.

2013 yılında şu anda 29 yaşında olan Ben Raymond ve 24 yaşındaki Alex Davies tarafından kurulan grup açık bir şekilde Neonazi partisi olmayı hedefliyordu.

2016 yılında İngiliz parlamentosu millevekili Jo Cox'un bir suikast ile öldürülmesi sonrası resmi Twitter hesabından cinayeti destekleyen mesajlar yayınlayan grup aynı yıl "terör" bağlantıları nedeniyle yasaklanmıştı.

Ulusal Eylem aynı zamanda İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yasaklanan ilk aşırı sağcı grup olma özelliği taşıyor.

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DW,dpa,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe