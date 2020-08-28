 İngiltere′de korona alarmı | AVRUPA | DW | 22.09.2020

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AVRUPA

İngiltere'de korona alarmı

Yeni koronavirüs vaka sayılarının tırmanışa geçtiği İngiltere'de önlemler yeniden sıkılaştırılıyor.

Başbakan Boris Johnson

Başbakan Boris Johnson

Yeni koronavirüs vaka sayılarının günlük 6 bin seviyelerine çıktığı İngiltere'de önlemler yeniden sıkılaştırılıyor.

Hükümet, bar, pub ve restoranların Perşembe gününden itibaren en geç saat 22.00'de kapatılacağını, restoranlarda sadece masalara servis yapılacağını açıkladı.

Ülkede yeni vaka sayısı son bir haftada ikiye katlanmış, son günlerde günlük yeni vaka sayısı 6 bine kadar yükselmişti. Hastanelerdeki koronavirüslü hasta sayısının her sekiz günde ikiye katlandığı ve test kapasitesinin üst sınırına dayandığı bildiriliyor.  Ülkenin önde gelen sağlık uzmanları, yeni vaka sayılarındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda Ekim ayı ortasından itibaren günlük vaka sayısının 50 bine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Kamusal yaşamın tamamen durması gündemde

Hükümet kamusal yaşamın iki ila üç haftalık bir süre için durdurulmasını, bu bağlamda restoran ve pub'ların yeniden tamamen kapatılmasını değerlendiriyor. İngiltere'nin kuzeydoğusu, Kuzey İrlanda ve Wales'de geniş bölgelerde önlemler daha önceden sıkılaştırılmıştı.

Hükümet açıklamasında yeni önlemlerin kişiler ve şirketler açısından getirdiği zorlukların hafife alınmadığı belirtilerek, ancak sağlık sisteminin istikrara kavuşturulması için önlemlerin gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

"Evden çalışın" çağrısı

Diğer yandan Sky televizyonuna konuşan Devlet Bakanı Michael Gove, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlara evden çalışma çağrısı yaptı. Yeni vakaların ve hastaneye yatan kişi sayısının arttığına ve bu nedenle harekete geçmek zorunda olduklarına dikkat çeken Gove, "Evden çalışma imkanı olanlara bunu yapmalarını tavsiye ederiz" dedi.

Gove, kamusal yaşamın durdurulması konusuyla ilgili olarak da sanayi ve zanaatkarların çalışmaya devam etmesini sağlamak istediklerini, okulların da açık kalmasını planladıklarını belirterek, Mart ayındaki gibi kamusal yaşamı tamamen durdurmaktan kaçınmak istedikleri mesajı verdi.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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