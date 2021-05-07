 İngiltere′de hükümetin pandemiyle mücadelesi soruşturulacak | AVRUPA | DW | 12.05.2021

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AVRUPA

İngiltere'de hükümetin pandemiyle mücadelesi soruşturulacak

Avrupa’da Covid-19 ölümlerinin en yüksek olduğu İngiltere’de hükümetin salgınla mücadelesi soruşturulacak. Başbakan Johnson, yaşanan trajediden dersler çıkartılması gerekeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadelesi konusunda yürütülecek bağımsız kamu soruşturmasının önümüzdeki yıl başlayacağını açıkladı.

Johnson, yüzyılın en ağır salgınıyla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, “devletin, eylemlerini olabildiğince titiz ve samimi bir şekilde inceleme ve gelecek için de dersler çıkarma yükümlülüğü var” dedi.

Başbakan, bağımsız kamu soruşturmasının önümüzdeki yılın bahar aylarında başlayabileceğini, salgının son bulması ile daha etkin bir soruşturma ve inceleme yapılabileceğini duyurdu.

127 binden fazla insanın Covid-19 nedeniyle öldüğü İngiltere, Avrupa’da salgın nedeniyle en çok insanın hayatını kaybettiği ülke konumunda bulunuyor.

Bu nedenle aylardır İngiltere’de neden pek çok ülkeye kıyasla salgınla mücadelede başarısız olunduğu sorgulanıyor, sorulara yanıt verecek bağımsız soruşturma yürütülmesi yönünde de çağrılar yapılıyor. Johnson ise bu çağrıları “mücadele sekteye uğrar” gerekçesini öne sürerek aylardır yanıtsız bırakıyordu.

Johnson'ın son açıklaması da muhalefet tarafından yeterli görülmedi. Muhalefet lideri Keir Starmen, soruşturmanın “mümkün olan en kısa zamanda başlatılması” gerektiğini söyledi. 

Yakınlarını kaybedenler gecikme istemiyor

Salgın nedeniyle yakınlarını kaybedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu ve bağımsız soruşturma için yoğun girişimde bulunan bir grup da Johnson’un soruşturmanın başlatılacağı açıklamasını memnuniyetle karşılamakla birlikte, soruşturmanın daha yakın bir zamanda başlatılmasını talep ediyor.

Bu grubun kurucularından Jo Goodman, “Başbakan, soruşturma için salgının bitmesinin beklenmesi gerektiğini söylerken bu sağduyulu bir tutum gibi geliyor kulağa… Ama sağlık uzmanları ve bilim insanları bu yılın sonuna doğru üçüncü dalga uyarısında bulunuyor, hayatlar tehlikede” açıklamasını yaptı.

Goodmann ayrıca, “2020 yazında hızlı bir soruşturma yürütülseydi kışın, ikinci dalgada, sevdiklerimizin hayatlarını kaybetmeleri önlenebilirdi” dedi.

Johnson ağır eleştirilerin hedefinde

İngiltere Başbakanı Johnson, salgınla mücadelede gerekli tedbirleri almakta geç kalmakla eleştiriliyor. Ayrıca uzmanlar İngiliz hükümetinin salgınla mücadeleye hazırlıksız yakalandığını, kamu sağlığına gerekli mali finansmanın sağlanmadığını, koruyucu ekipman tedariğinde de geç kalındığını söylüyor.

Buna karşın İngiltere pek çok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha fazla yurttaşını aşılayabilmeyi başardı. İngiltere halkının yaklaşık yüzde 53’ü en az bir doz, dörtte biri de iki doz aşılandı.

AFP, AP / DA, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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