 İngiltere’de Brexit anlaşması üçüncü kez parlamentoda | AVRUPA | DW | 29.03.2019

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AVRUPA

İngiltere’de Brexit anlaşması üçüncü kez parlamentoda

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin anlaşma bugün üçüncü kez İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda milletvekillerinin onayına sunulacak.

Brexit karşıtı gösterilerde bir protestocu Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği bayraklarını sallıyor

Brexit karşıtı gösterilerde bir protestocu Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği bayraklarını sallıyor

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşma bugün üçüncü kez Avam Kamarası'nda oylamaya sunulacak. Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda daha önce yapılan iki oylamada da reddedilmiş ve Brexit çıkmaza girmişti.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması planlanan gün olan 29 Mart tarihinde Avam Kamarası'nda gerçekleşecek oylamada Başbakan May'in AB ile üzerinde anlaştığı 585 sayfalık Brexit anlaşması üçüncü defa oylanacak. Ancak bu oturumda ayrılıktan sonraki AB ile Birleşik Krallık arasında yürütülecek ilişkileri düzenleyen 26 sayfalık Siyasi Deklarasyon oylanmayacak. Bunun sebebi, İngiliz parlamenter sisteminde aynı önerinin birden fazla milletvekillerinin önüne getirilmesini engelleyen kuralı aşmak.

Başbakan May'in Brexit yanlısı Ticaret Bakanı Liam Fox konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekte bu oylama, anladığımız anlamdaki Brexit için son şansımız” dedi. Fox, parlamenter arasında AB’den ayrılık sürecinin engellenebileceğine dair şüphelerin yaşandığını belirterek, böyle bir durumun seçmen ile siyasiler arasında "bir güvensizlik çatlağı” yaratacağını söyledi.

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İngiltere’de Avam Kamarası Başkanı, iki kez parlamentodan dönen May’in Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına onay verdi. Muhaleffeteki İşçi Partisi anlaşma aleyhinde oy kullanacaklarını açıkladı. (28.03.2019)

İngiltere Başbakanı May’in Brexit anlaşmasına alternatif olabilecek sekiz önerge İngiliz parlamentosunda reddedildi. Öncesinde May Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde istifa etmeye hazır olduğu açıklamıştı. (28.03.2019)

İngiltere Başbakanı May'in, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde istifa etmeye hazır olduğu açıklandı. (27.03.2019)

May'in destek bulması gerekiyor

Başbakan May’ın ayrılık anlaşmasının parlamentodan geçebilmesi için kendi Muhafazakar Partisi’nden birçok milletvekilinin oyunun yanı sıra İşçi Partisi'nden de 20’den fazla milletvekilinin oyunu alması gerekiyor. Hükümet ortağı olan Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi (DUP), daha önceki oylamada olduğu üzere bu oylamada da 10 milletvekillerinin anlaşma aleyhinde oy kullanacağını belirtti.

May’ın Brexit anlaşmasını üçüncü defa parlamentoya sunması, İngiliz milletvekillerinin May'in anlaşmasına alternatif olabilecek bağlayıcı olmayan sekiz önergenin hiçbirisini kabul etmemesinin ardından geldi. Bu önergeler arasında AB'den anlaşmasız bir ayrılık; parlamentodan geçecek herhangi bir ayrılık anlaşmasının referanduma sunulması ve AB ile Birleşik Krallık’ın tümünde geçerli olacak “kapsamlı bir Gümrük Birliği”ne varılması da yer alıyordu. Ancak 27 Mart tarihinde yapılan oylamada hiçbir önerge kabul görmemişti.

May’ın Brexit anlaşmasının 15 Ocak ve 12 Mart’ta Avam Kamarası tarafından iki defa reddedilmesinin ardından AB, İngiltere'nin isteği üzerine ülkenin resmi olarak AB’den ayrılma tarihini 29 Mart'tan 12 Nisan’a ertelemişti. İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar AB'den ayrılma konusunda yeni bir plan bulması veya o tarihte anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılması gerekiyor.

rtr,DW/DÇÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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