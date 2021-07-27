İngiltere'de 10 yıl içinde Marlboro satılmayacak

Philip Morris International CEO’su Jacek Olczak, İngiltere'de Marlboro ve ürettikleri diğer tüm sigaraların satışını 2030 yılına kadar sonlandıracaklarını açıkladı.

"Sanıyorum İngiltere’de bugünden itibaren en fazla 10 yıl içinde sigara içme sorununu tamamen çözebilirsiniz" diyen Olczak sigaranın 2030'dan itibaren satışı yasaklanacak dizel araçlar gibi muamele görmesi gerektiğini söyledi. Olczak hükümete sigara satışlarını yasaklama çağrısı yaptı.

Hükümetin 2030 hedefi

Birleşik Krallık hükümeti 2030 yılına kadar İngiltere'yi, 2034 yılına kadar da İskoçya'yı "sigarasız" (smoke-free) hale getirme hedefini Temmuz 2019'da parlamentoya sunduğu bir metinle duyurmuştu. Bu kapsamda yetişkinlerde yüzde 14 dolayında olan sigaraiçme oranının yüzde 5'e indirilmesi amaçlanıyor.

Philip Morris'in Berlin Neukölln'deki fabrikası

153 milyar dolar değerindeki Philip Morris’in bünyesinde Marlboro’nun yanı sıra Parliament, L&M, Chesterfield, Lark, Bond, Merit gibi birçok sigara markası bulunuyor. Şirket 2008 yılında bağlı bulunduğu Altria’dan ayrılmış ve o tarihten itibaren Marlboro’yu ABD içinde Altria, ABD dışında ise Philip Morris satmaya başlamıştı.

Dönüşüm stratejisi

Philip Morris International bir süredir dönüşüm stratejisi izliyor. Şirket ay başında İngiliz astım ilaçları üreticisi Vectura’yı almak için yaklaşık 1 milyar 5 milyon sterlin teklif vermişti. Açıklamada bunun şirketin "geniş bir sağlık ve bakım şirketine doğru evriminin" bir parçası olduğu ifade edilmişti. Şirketin 2025 yılına kadar gelirlerinin yarısını sigarasız ürünlerden ve en az 1 milyar doları da nikotin haricindeki ürünlerden elde etme hedefini önüne koyduğu açıklanmıştı.

Şirketin Vectura’yı alma girişimi ise sigara karşıtı sivil toplum kuruluşları tarafından hoş karşılanmadı. Şirketin bir yandan sigara satmaya devam ederken diğer yandan sorunun çözümüne katkı sağlıyor gibi görünmesi eleştiri konusu oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 8 milyon insan sigara ve diğer tütün mamullerine bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Tütün tüketimi her yönüyle zararlı Tütün ilk defa Amerika kıtasının keşfiyle Avrupa’ya girerken, Türkiye’ye tohumlar 17’nci yüzyılda geldi. Tütün, Osmanlı’da esas olarak nargileler aracılığıyla tüketiliyordu. 1885’te çekilen bu fotoğrafta, kahvehanede nargile içen Osmanlı erkekleri görülüyor. Yapılan araştırmalar, nargile içmenin sağlığa sigara kadar zararlı olduğunu gösteriyor.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Fabrikalarda üretime geçildi İlk olarak Balkanlar ve Ege Bölgesi’nde ekilen tütün tohumları, kısa süre içerisinde yüksek kalitesi sayesinde dünyada Türk tütünü olarak tanınmaya başlandı. 19’uncu yüzyıldan itibaren hem tütün üretiminde hem de tüketiminde hızlı bir artış görüldü. Fotoğrafta, 1897’de kurularak Türkiye’nin ilk sigara fabrikası olan Samsun Tütün Fabrikası’nda çalışan çocuk ve yetişkin işçiler görülüyor.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Sigara sarma makinasının Manisalı mucidi Moris Şinasi, bir diğer adıyla Musa Eskenazi, 1855’te Manisa’da doğup büyüdü. Amerika’ya göç ettikten sonra 1893’te Chicago’daki Dünya Fuarı’nda tanıttığı ve patentini aldığı sigara sarma makinası ile tütün endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Kardeşiyle birlikte Osmanlı ile tütün ticareti yapan Moris, kurduğu fabrikaya Manisa’dan onlarca işçi getirtti.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Türk sigaraları: “Her yerde. Neden?” 1900’lerin başlarında ABD’ye göç eden Osmanlı vatandaşlarının kurdukları tütün şirketleri, Türk tütününü yaygınlaştırdı ve bilinirliğini arttırdı. Paketlenmiş sigaraların yayılmasıyla birlikte Murad, Omar, Fatima, Helmar ve Camel gibi markalar reklam kampanyalarında oryantalist öğeler kullanmaya başladılar. Fotoğrafta ünlü Life dergisinde 1918’de yer alan Türk sigarası reklamı görülüyor.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Tütün, kullananların yarısını öldürüyor Birinci Dünya Savaşı sırasında Londra’da çekilen bu fotoğrafta, kadın işçilerin Türkiye’den getirilen tütün yapraklarını ayıkladıkları görülüyor. Sağlığa zararı anlaşılmadan çok daha önce yaygınlaşan sigaraların, 21’inci yüzyılda 100 milyona yakın insanın erken ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, tütün tüketenlerin yarısının bu sebeple öldüğünü belirtiyor.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Sağlığa zararları çok geç anlaşıldı Tütün ürünlerinin insanlara zararı ise 1950’li yıllardaki çalışmalarla belirlendi. Günümüzde tütünün birçok kanser türüne, göğüs, kalp-damar ve beyin hastalıklarına sebep olduğu artık bilinse de, sigara bazı dönemlerde hastalıklara çare olarak bile görüldü. Fotoğrafta 1955’de Adakale’de elleriyle sigara saran kadınlar görülüyor.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Tütün kaynaklı ölümlerde Türkiye ikinci sırada DSÖ, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın hazırladığı Tütün Atlası’na göre, Türkiye’de erkeklerde ölümlerin yüzde 31’i tütün sebebiyle oluşan hastalıklardan gerçekleşiyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 12. Rapora göre 14,5 milyon yetişkin ve 252 bin çocuğun sigara kullandığı Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerde Kuzey Kore’den sonra 2’nci sırada yer alıyor.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Önlemler tüketimi azaltıyor mu? Türkiye’de 2007’den beri “Dumansız Hava Sahası” kapsamında kademeli olarak sigara içilmesine kısıtlamalar getirildi. Dünya Tütün Raporu da Türkiye’nin tütün tüketiminin azaltılması için DSÖ'nün tavsiyelerini tam olarak hayata geçiren birinci ülke olduğunu gösteriyor. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2018’de Türkiye’deki sigara tüketimi 118.5 milyar ile rekor kırdı.

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi Tütün ve koronavirüs Sigaranın yol açtığı birçok hastalık, insanların koronavirüs için risk grubunda yer almasına ve yüksek ölüm oranlarına sebep oluyor. Fransa’da yapılan bir araştırma, nikotinin COVID-19’un vücuda yapışmasını engellediğini işaret etse de, karşıt sonuçların ulaşıldığı araştırmacılar da var. Uzmanlar sigarayı mümkün olduğunca çabuk bırakmak gerektiği konusunda hemfikir.



DW, Reuters / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe