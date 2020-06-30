İngiltere Venezuela'nın altınını Maduro'ya vermiyor

Britanya Yüksek Mahkemesi, Londra'daki Merkez Bankası'nda saklanan Venezuela devletine ait 2 milyar dolar değerinde altının akıbetiyle ilgili davada geçen hafta yapılan dört duruşmanın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, Britanya'nın Nicolas Maduro'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımadığına işaret ederek Maduro'nun altınların iade edilmesi talebini geri çeviren Merkez Bankasını haklı buldu.

Mahkeme kararında Britanya hükümetinin, muhalefet lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru geçici devlet başkanı olarak açıkça tanıdığına dikkat çekildi. Mahkeme Başkanı Nigel Teare, "yürütme ve yargının tek sesle konuşması" ilkesi gereği Guaido'nun Venezuela Devlet Başkanı olarak tanındığını belirterek "Venezuela'nın iki devlet başkanı olamaz" dedi.

Guaido İngiltere Merkez Bankasından Maduro hükümetinin altına erişimini engellemesini istemiş, Venezuela Merkez Bankası bunun üzerine İngiltere Merkez Bankasına altınları vermesi için dava açmıştı. İngiltere Merkez Bankası da Yüksek Mahkeme'den Britanya hükümetine göre Venezuela'nın meşru devlet başkanının kim olduğunu belirlemesini istemişti.

Maduro'nun avukatları temyize gidiyor

Maduro'nun avukatları, mahkeme kararını temyize götüreceklerini bildirdi. Avukat Sarosh Zaiwalla mahkeme kararının "Venezuela'da sahadaki gerçekleri tamamen görmezden geldiğini" belirterek Maduro'nun ülkede ve idari kurumlarda tam kontrole sahip olduğunu, ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzeme ve insani yardımın sadece Maduro yönetimi tarafından dağıtılabileceğini vurguladı. Avukat, mahkeme kararının sorunun çözümünü daha da geciktireceğini ve hayatları tehlikede olan Venezuelalıları mağdur edeceğini belirtti.

Temyiz başvurusunun kabulü durumunda davanın önümüzdeki haftalarda Yargıtay'a taşınması bekleniyor.

Altınların Maduro'nun eline geçmesini istemeyen Guaido'nun avukatları ise duruşmada, parlamento başkanının ülke anayasası gereğince Venezuela'nın meşru devlet başkanı olduğunu savunmuşlardı. Venezuela'da mevcut sistemde elinde siyasi bir gücü bulunmayan Guaido, mahkeme kararını, oluşturduğu geçici hükümetin uluslararası alanda tanınması açısından "büyük bir zafer" diye nitelendirdi.

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Maduro 1 milyar dolarlık altın istemişti

Derin bir ekonomik ve siyasi kriz içinde bulunan Venezuela, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip. Ancak petrol gelirleri, kötü yönetim ve ardından Maduro yönetimine karşı uygulanan ABD yaptırımları nedeniyle tükenme noktasına gelmişti.

Maduro, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan 1 milyar 800 milyon dolarlık altının 1 milyar dolarlık kısmının kendisine verilmesi talebinde bulunmuştu. Maduro'nun kontrolündeki Venezuela Merkez Bankası, koronavirüs salgınında acil ihtiyaç duyulan gıda ve tıbbi cihaz alımı için altına ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Bir yıllık iktidar savaşı

Maduro ve Guaido, ülkenin liderliği için bir yılı aşkın süredir birbirine karşı mücadele ediyor. Venezuela'da devlet başkanlığı krizi, 2018 Devlet Başkanlığı seçimlerini gayrimeşru ilan eden Ulusal Meclis'in, Maduro'nun Ocak 2019'daki ikinci seçim zaferini tanımamasıyla gelişti. Meclis Başkanlığına seçilen Guaido, serbest seçimler yapılana kadar Anayasa'nın 233'üncü maddesi uyarınca geçici devlet başkanlığını ilan etti. Guaido aralarında ABD ve Britanya'nın da bulunduğu 70 kadar ülke tarafından tanınırken Maduro ise Türkiye, Rusya, Çin, İran ve Küba tarafından destekleniyor.

Britanya, Guaido'yu meşru devlet başkanı olarak tanımasına rağmen Maduro hükümetiyle diplomatik bağlarını da tamamen koparmış değil. Londra, Guaido'nun atadığı büyükelçiye, resmen göreve başlayabilmesi için gerekli olan güven mektubunu vermemişti.

AP,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe