 İngiltere ve Danimarka′dan Türkiye′ye uçuşlar yeniden başlıyor | TÜRKİYE | DW | 21.04.2021

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TÜRKİYE

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği İngiltere’den Türkiye’ye yolcu taşıyan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada İngiltere'den Türkiye'ye yolcu taşıyan uçuşların yeniden başladığı belirtildi.

Büyükelçilik'ten bugün yapılan açıklamada "Birleşik Krallık'tan ülkemize doğrudan uçuşla seyahat edilmesine yönelik COVID-19 salgını tedbirleri çerçevesindeki kısıtlamalar kaldırılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Birleşik Krallık'ta son 10 gün içinde bulunan" ve Türkiye'ye gelen kişilere yönelik 10 günlük karantina uygulamasına da son verildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre İngiltere'den Türkiye'ye seyahat etmek isteyen 6 yaş ve üzerindeki kişilerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor.

THY'den duyuru

Türk Hava Yolları (THY) da Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarla ilgili bir duyuru yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor" dedi. Ekşi "Otoritlerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir" diye yazdı.

DW / EC, AI
© Deutsche Welle Türkçe

 

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