 İngiltere Türkiye′ye silah satışı lisanslarını askıya aldı | DÜNYA | DW | 15.10.2019

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DÜNYA

İngiltere Türkiye'ye silah satışı lisanslarını askıya aldı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu nedeniyle İngiltere Türkiye'ye silah satışı lisanslarını askıya aldı. BM Güvenlik Konseyi ise Barış Pınarı operasyonunu görüşmek üzere yarın toplanacak.

Syrien Tal Abyad Türkei verbundene Milizen (Getty Images/AFP/B. Alkasem)

İngiltere'de hükümet, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü operasyona ilişkin endişeler nedeniyle Türkiye'ye yeni silah ihracatı lisansı verilmesini askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Birleşik Krallık hükümeti silah ticaretini kontrol yükümlülüklerini ciddiye alıyor. Bu durumda Türkiye'ye yönelik savunma ihracatını dikkatle ve devamlı gözden geçireceğiz" dedi. Raab, gözden geçirme sürecinde Türkiye'ye Suriye'deki operasyonda kullanılması muhtemel ürünler için yeni ihracat lisansı verilmeyeceğini söyledi.

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ABD’nin yaptırım paketi, Türkiye para piyasalarında korkulan etkiyi yaratmadı. İş dünyası yaptırımların şimdilik ticareti etkilemeyeceği görüşünde. Ancak dış politika uzmanları, “Türkiye hızla Batı'dan dışlanıyor” diyor. (15.10.2019)

BM, Suriye'deki Türkiye'nin kontrolündeki grupların yaptığı infazların "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Türkiye'nin operasyonları nedeniyle 190 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı. (15.10.2019)

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin endişeler sürüyor. Almanya Başbakanı Merkel ve Norveçli mevkîdaşı Solberg, Türkiye’ye askeri harekâta son verme çağrısı yaptı. (15.10.2019)

İngiliz parlamentosunda konuşan Raab, askeri operasyon konusunda Türkiye'yi uyardıklarını belirterek "İnsani krizi kötüleştirme ve milyonlarca mültecinin acılarını artırma riski taşıyor. Ayrıca IŞİD'i yenmek olan uluslararası çabaları baltalıyor" diye konuştu.

İsveç'ten Türkiye'ye askeri malzeme satışına iptal 

İsveç'ten de Türkiye'nin operasyonuna tepki amacıyla tüm askeri malzeme satışına yönelik izinleri iptal etme kararı geldi. Karara ilişkin Stratejik Ürünlerin Denetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada kararın iki izni etkileyeceği belirtildi. Türkiye'ye satılan ürünleri patlayıcıların oluşturduğu belirtiliyor. İsveç'in kararı elektronik aletler, zırhlar, koruyucu ekipman ve yazılımları da kapsıyor. 

İsveç, 2018'den bu yana Türkiye'ye yeni askeri ekipman satışına izin vermiyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Pazartesi günü düzenlenen Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında Türkiye'ye yönelik Avrupa çapında silah ambargosu kararı alınmasını istemişti. Karar kabul görmemişti. Türkiye'ye Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında olduğu önde gelen başka Avrupa ülkeleri de silah ambargosu kararı almıştı. 

Stoltenberg: Derin endişe taşıyorum

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin eylemlerinin sonuçları konusunda derin endişe taşıdığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, "Bölgedeki gerginlikleri daha da tırmandıracağı konusunda endişeliyim" dedi. Stoltenberg, uluslararası toplumun IŞİD'le mücadelede kaydettiği kazanımların riske atılmamasının "aşırı derecede önemli" olduğunu da bir kez daha dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab

BM'de Barış Pınarı gündemi

Diplomatlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin askeri harekatını görüşmek üzere Çarşamba günü bir araya geleceği bildirildi. Görüşmenin, Avrupalı ülkelerin talebi üzerine toplanacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede konsey fikir birliğine varamamış, sadece Avrupalı üyeler Türkiye'ye operasyona son verme çağrısında bulunan bir açıklama yayınlamıştı. Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren bir diplomat bu görüşmede de görüş ayrılığı yaşanabileceğine dikkat çekti. Rusya'nın ortak bir tavır gösterilmesine karşı durabileceği belirtildi.

Reuters/dpa/AFP,ÖA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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