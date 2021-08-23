İngiltere Türkiye'de mülteci merkezleri mi kuracak?

Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz Mail on Sunday gazetesine Afganistan'la ilgili yazdığı makalede, Afganlar için Afganistan dışında başvuru merkezleri kurmayı planladıklarını yazmış, aynı gazetede yer alan bir haberde de Savunma Bakanlığının Türkiye ve Pakistan'da mülteci merkezleri kurmayı düşündüğü aktarılmıştı.

Muhalefetten tepki

İngiltere medyasında yer alan bu haber Türkiye'de tepkilere neden oldu. Habere ilk tepki gösterenlerden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı etiketleyerek "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

Akşener, İngiltere Başbakanı Boris Johson'ı etiketleyerek yazdığı mesajda da "Sayın Başbakan, Afgan mültecilerle ilgili yapılan bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bizim açımızdan da meşru değildir. Bir sonraki seçimde Sayın Erdoğan gittiğinde, topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından İngiltere kaynaklı haberlere tepki gösterdi. Wallace'ın açıklamalarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de 'mülteci merkezleri' kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak" diye yazdı.

Erdoğan'a da seslenerek "'Ben anlaşma yapmadım' dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi?" diye soran Kılıçdaroğlu, devamında da "İngiltere'ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Johnson ve Michel'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ve Kabil havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söylediği belirtildi.

Erdoğan dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le de Afganistan gündemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın görüşmede Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağı, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söylediği aktarıldı.

AB'nin, Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını da vurguladığı belirtildi.

Afganistan'dan karayoluyla gelebilecek göçe karşı Türkiye'nin İran sınırınaduvar örülürkenuzmanlar ise duvarın göç akınını durdurmaya yeterli olmayacağı görüşünde.

DHA,ANKA/HS,SSB

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