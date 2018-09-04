İngiltere Skripal saldırısı zanlılarının kimliğini açıkladı

İngiltere'nin Salisbury kentinde Mart ayında Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal'e sinir gazıyla düzenlendiği tahmin edilen saldırıyla ilgili soruşturmada ilerleme kaydedildi. İngiltere Başbakanı Theresa May bugün yaptığı açıklamada, Skripal ve kızına yönelik saldırıdan Rus gizli servisini sorumlu tuttu.

May parlamentoda yaptığı konuşmada, zanlıların Rus ajanı olduğunu belirterek, "Zanlıların Rus askeri istihbarat servisi GRU üyesi olduğuna ilişkin emareler var. Müttefiklerimizle birlikte GRU'dan gelen tehlikeyi ortadan kaldırmak için güvenlik birimlerimizin bütün araçlarını kullanacağız" dedi.

İngiliz polisi, May'ın açıklaması öncesinde Skripal ve kızına yönelik saldırının zanlılarına ait bilgileri açıkladı. Polis Aleksander Petrov ve Ruslan Boşirov adındaki iki zanlının fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı. Polise göre 40 yaşlarındaki iki zanlı İngiltere'ye giriş yaparken büyük olasılıkla sahte isim kullandı. 2 Mart'ta İngiltere'ye giriş yapan zanlıların bir sonraki gün Salisbury'e gittiğini, 4 Mart'ta Skripallere saldırıyı düzenledikten sonra da İngiltere'yi terkettiklerini tahmin ediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May mecliste olay hakkında konuşurken

Polis iki zanlının kaldığı otel odasında saldırıda kullanılan sinir gazının izine rastlandığını belirtti. Polis iki zanlının yakalanması için 11 bin saatlik video kayıtlarının incelendiğini ifade ederek, Sergey Skripal'ın evinin yakınlarında kaldıklarını kaydetti. İngiltere iki zanlının "cinayete teşebbüs", "tehlikeli biçimde yaralama" ve "zehirli madde bulundurmak"la suçlandığını belirtti. Zanlılar hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak Moskova'ya zanlıları iade etmesi için henüz resmi bir başvuruda bulunulmadı.

"Amesbury saldırısıyla bağlantılı"

İngiliz polisi bu yılın Haziran ayında Amesbury kentinde Sturgess-Rowley adlı çifti hedef alan saldırıda da Salisbury'dekiyle aynı sinir gazının kullanıldığını belirtti. Polise göre Salisbury ve Amesbury'deki saldırılar arasında bir bağlantı var.

Londra'da güvenlik kamerasına takılan zanlı Ruslan Boşirov

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Salı günü yaptığı açıklamada, İngiliz makamlarının Haziran ayında İngiltere'de Sturgess-Rowley çiftini hedef alan saldırıda Noviçok sinir gazı kullanıldığına ilişkin bulgularını doğrulamıştı. Örgüt, yapılan testlerin Amesbury kentindeki saldırıda kullanılan maddenin eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına düzenlenen saldırıdakiyle "aynı zehirli kimyasal madde olduğunu" ortaya koyduğunu belirtmişti.

Rusya'dan ret

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İngiltere'nin suçlamalarını geri çevirdi. Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Medyada zanlılara dair yer alan isim ve fotoğraflar bize bir şey ifade etmiyor" dedi. Sözcü, İngiltere'nin "kamuoyunu manipüle etmemesi" gerektiğini söyleyerek, olayın açıklığa kavuşturulması için Rusya ile işbirliği yapılması tavsiyesinde bulundu.

Skripal ve kızına yönelik saldırı Rusya ve İngiltere arasında diplomatik krize neden olmuştu. İngiltere, Yulya ve Sergey Skripal'e düzenlenen saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor, Rusya ise suçlamaları reddediyor. Eski ajan ve kızı, Salisbury kentinde uğradıkları kimyasal saldırıda ağır şekilde hastalanmış ve sonradan taburcu edilmişlerdi. Skripallerin zehirlenmesinden birkaç ay sonra Amesbury'de düzenlenen saldırıda Dawn Sturgess ve partneri Charlie Rowley hastalanmış, Sturgess daha sonra hayatını kaybetmişti.

dpa,AFP/HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe