 İngiltere parlamentosunun zorunlu tatili başlıyor | AVRUPA | DW | 09.09.2019

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AVRUPA

İngiltere parlamentosunun zorunlu tatili başlıyor

Boris Johnson’un 15 Ekim’de erken seçime gidilmesi önerisi oylandıktan sonra İngiltere parlamentosu 5 hafta süreyle tatile giriyor. Bu arada 10 yıldır Avam Kamarası Başkanı olan John Bercow görevi bırakacağını açıkladı.

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İngiltere parlamentosu, Brexit’in öngörüldüğü 31 Ekim tarihine 50 gün kala 5 hafta süreyle tatile çıkıyor. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, askıya alma kararı nedeniyle parlamento ancak 14 Ekim’de yeniden toplanabilecek. 

İngiltere parlamentosunun zorunlu tatili, Johnson’un önerisi üzerine bu akşam yapılması öngörülen ikinci erken seçim oylaması sonrasında başlayacak. 

İkinci red bekleniyor

Geçen hafta, 15 Ekim’de erken seçim yapılması önerisi reddedilen Johnson’ın bugün tasarısını yeniden parlamentonun onayına sunacağı ancak bunun ikinci kez reddedilmesinin beklendiği kaydediliyor. Muhalefetin reddedileceğini açıkladığı seçim önerisi için Johnson’un parlamentonun üçte iki çoğunluğunun desteğini alamayacağına dikkat çekiliyor.

Johnson’un sözcüsü, sonucundan bağımsız olarak oylamadan sonra parlamento tatilinin başlayacağını açıkladı. 

Parlamento, Johnson'ın anlaşması Brexit stratejisini engellemişti.

Parlamento, Johnson'ın anlaşması Brexit stratejisini engellemişti.

Anlaşmasız Brexit stratejisi çıkmaza girdi

Parlamentonun faaliyetlerini askıya alarak, muhalefetin anlaşmasız Brexit’in engellenmesine yönelik girişimlerini önlemeyi hedefleyen Johnson’un bu stratejisi de sonuçsuz kalmış görünüyor.

Anlaşmasız Brexit’e karşı muhalefet partilerinin bazı iktidar milletvekillerinin desteğiyle geçen cuma günü parlamentodan geçirdiği anlaşmasız Brexit’i önleyen yasa tasarısı, bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in onayıyla yasalaştı. 

Yasa 19 Ekim tarihine kadar AB ile bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde İngiltere Başbakanı Johnson’un İngiltere’nin AB’den ayrılması için 3 aylık erteleme talep edilmesini zorunlu kılıyor. 

Brexit'in ertelenmesini istemeyen Boris Johnson'un bu yasa nedeniyle AB'den zorunlu olarak erteleme talep etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. 

Avam Kamarası Başkanı John Bercow

Avam Kamarası Başkanı John Bercow

Parlamento başkanı istifasını açıkladı

Bu arada 10 yıldır Avam Kamarası Başkanı olan John Bercow görevi bırakacağını açıkladı. 

Kararını Avam Kamarası’nın bugünkü oturumunun açılışında açıklayan Bercow, İngiltere’nin AB’den ayrılması öngörülen 31 Ekim’de görevinden ayrılacağını, bu tarihten önce bir erken genel seçim yapılması halinde ise görevini parlamentonun kapanmasıyla bırakacağını duyurdu. 

Siyasi tartışmalarda tarafsız kalmaya ve siyasi gruplar arasında denge gözetmeye özen gösteren Bercow, Johnson'un parlamentoyu askıya alma kararına "anayasal rezalet” sözleriyle tepki göstermişti. 

DW, Reuters / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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