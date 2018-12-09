 İngiltere parlamentosundaki Brexit oylaması ertelendi | AVRUPA | DW | 10.12.2018

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AVRUPA

İngiltere parlamentosundaki Brexit oylaması ertelendi

İngiltere’nin Brüksel ile yaptığı AB’den ayrılma anlaşmasının İngiliz parlamentosundaki oylaması ertelendi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Konseyi Brexit konusunda toplantıya çağırdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının oylanmasının ertelendiğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının oylanmasının ertelendiğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May,  ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması için hükümetin Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentodaki oylamasının ertelendiğini açıkladı.

Parlamentoda bir konuşma yapan May, “Eğer biz oylamayı yarın yapsaydık anlaşma önemli bir farkla reddedilecekti. Bu nedenle yarın için planlanan oylamayı erteleyeceğiz ve şu aşamada Avam Kamarası’nı bölecek bir adım atmayacağız” dedi. Oylamanın 11 Aralık Salı günü yapılması planlanıyordu.

13-14 Aralık'ta Brüksel’de gerçekleşecek AB liderler zirvesi öncesinde liderlerden "güvence” almak için uğraşacağını belirten May, "AB Konseyi toplantısı öncesinde diğer ülkelerdeki mevkidaşlarımı ve Konsey ile Komisyon liderlerini görmeye gideceğim. Avam Kamarası'nın belirttiği çekinceleri onlarla konuşacağım” dedi. May, oylamanın hangi tarihe ertelendiğiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

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Bir anlaşmaya varılamadan 29 Mart 2019 tarihinde AB’den ayrılma ihtimali konusunda da konuşan May, bu konuda hazırlıkları artıracaklarını belirtti. May, "Anlaşma konusunda uzlaşıya varamadığımız sürece anlaşmasız bir ayrılık riski artıyor. Bu nedenle hükümet potansiyel bir sonuç için hazırlık çalışmalarını hızlandıracak” dedi. 

Hiçbir partinin çoğunlukta olmadığı parlamentoda May, Brüksel ile varılan Brexit anlaşması konusunda sadece muhalefet partilerinden değil, liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti milletvekillerinin bazılarından da destek bulamıyor. May hafta sonunda aralarında AB Konseyi lideri Donald Tusk ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğu Avrupa liderleriyle konuyu görüşmüştü.

Tusk: Yeni bir anlaşma müzakere edilmeyecek

May’ın açıklamasından birkaç saat sonra Twitter üzerinden paylaşım yapan AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmeyeceğini belirtti. Tusk, "#Brexit konusunda #ABKonseyi'ni Perşembe günü toplantıya çağırmaya karar verdim (50’nci madde). Anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğiz, buna (İrlanda sınırı konusu da) dahil, ancak anlaşmanın İngiltere’de meclisten nasıl geçirilebileceği konusunu tartışmaya hazırız. Zaman daralırken, bir anlaşmaya varılamaması senaryosu karşısındaki hazırlık durumumuzu da tartışacağız” dedi.

Brexit anlaşması, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilen ve "backstop" olarak anılan madde nedeniyle İngiltere'de eleştiriliyor. Söz konusu madde uyarınca İngiltere AB'den çıkmış ve AB kuralları konusunda söz hakkını yitirmiş olmasına rağmen kalıcı ticaret anlaşmaları oluşturulana kadar AB'nin gümrük kurallarına tabi olacak.

AFP,rtr,DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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