 İngiltere karantina kurallarını gevşetiyor | AVRUPA | DW | 03.07.2020

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AVRUPA

İngiltere karantina kurallarını gevşetiyor

İngiltere hükümeti, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı tedbir amacıyla dış ülkelerden gelenlere yönelik 14 günlük zorunlu karantina uygulamasını Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya için kaldırdı.

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Almanya'dan İngiltere'ye gidenler 10 Temmuz tarihinden itibaren 14 günlük zorunlu karantina uygulamasına tabi olmayacak. İngiltere hükümeti aldığı ilgili kararla, dış ülkelerden gelenlerin, koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla izolasyona alınmaları uygulamasını Almanya'nın yanı sıra, Fransa, İtalya ve İspanya için kaldırdı.

Grant Shapps

Grant Shapps

Ancak alınan bu karar Birleşik Krallık'a bağlı diğer ülkeleri kapsamıyor. Bu bağlamda İskoçya, Galler ya da kuzey İrlanda gibi ülkelere gidenler, ilk iki haftayı karantinada geçirmek zorunda.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, hükümetin aldığı bu kararla ilgili olarak "Muhteşem ulusumuzun dikkatli bir biçimde tekrar açılmasında bugüne yeni bir işaret koyuyoruz" dedi.

Shapps, karantina zorunluluğunun iptal edilmesini, halk ve şirketler için "iyi bir adım" olarak nitelendirdi. 8 Haziran'dan bu yana geçerli olan 14 günlük karantina uygulaması, dış ülkelerden gelen İngiltere vatandaşlarını da kapsıyordu.

Uçuş yasaklarının kaldırılması için hazırlık

İngiltere basınında çıkan haberlerde, hükümetin karantina zorunluluğunu aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülke için daha kaldırabileceği ifade ediliyor. Söz konusu kararın yakın zamanda duyurulmasının beklendiği ifade ediliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca Cumartesi gününden itibaren koronavirüs enfeksiyon sayılarının düşük olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırmak istediğini duyurdu.

Büyük Britanya, yaklaşık 44 bin ölüm vakası ile Avrupa'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak resmi kurumlar son günlerde enfeksiyon sayılarında düşüş olduğunu belirtiyor.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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