 İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad bir süre daha yerinde kalacak | AVRUPA | DW | 03.01.2019

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AVRUPA

İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad bir süre daha yerinde kalacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın desteği ile bir süre daha iktidarda kalacağını ancak ülkede kalıcı barışa ulaşılması için Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi gerektiğini ancak bunun yakın bir vadede gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi.

Sky News televizyonuna konuşan Hunt, "Britanya'nın uzun zamandır Suriye ile ilgili duruşu, ülkede (Esad liderliğindeki) rejim bulunduğu sürece kalıcı barış sağlanamayacağı yönünde. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki kendisinin bir süre daha yerinde kalacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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Suriye yönetimi, ülkenin kuzeyi ile ilgili varılan anlaşma gereği 400 YPG mensubunun Menbiç'ten çekildiğini açıkladı. YPG, Menbiç'te kontrolü devralması için Şam'a çağrıda bulunmuştu. (02.01.2019)

Türkiye ve Rusya'dan üst düzey heyetler Suriye'deki gelişmeleri Moskova'da masaya yatırdı. Bir buçuk saat süren görüşme sonrası Lavrov, Suriye'deki birliklerin koordinasyonu konusunda mutabakata varıldığını söyledi. (29.12.2018)

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada Suriye rejim birliklerinin Menbiç’e girdiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi. (28.12.2018)

ABD'nin çekilmesi, Türkiye'nin ertelenen harekâtı, YPG'nin Şam'a "bizi koruyun" çağrısı ve Suriye ordusunun Menbiç'e girmesi… Suriye'deki iç savaş yeni bir dönemece girerken, Rusya'nın artan etkisini uzmanlarla konuştuk. (28.12.2018)

Hunt, Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşta Esad'ın Rusya'nın kendisine verdiği destek sayesinde koltuğunu koruduğunu belirtti.

Esad kazanıyor

Rusya ve İran'ın desteğiyle birlikte hem silahlı muhaliflere hem de IŞİD'e karşı mücadelede başarı kazanan Esad yönetimi, ülke topraklarının yüzde 60'ında kontrolü yeniden sağladı.

Suriye ordusuna bağlı birlikler son haftalarda ülkenin kuzeyine doğru ilerleme kaydediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Aralık ayı ortasında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması sonrasında Washington destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bel kemiğini oluşturan YPG, Türkiye'nin muhtemel bir harekâtına karşı Şam'a "bizi koruyun" çağrısında bulunmuştu.

Suriye ordusu da geçen hafta stratejik önemdeki Menbiç kentinin sınırına ulaşmış, Şam yönetimi Çarşamba günü YPG'nin Menbiç'teki 400 mensubunun kentten ayrıldığını ilan etmişti.

İç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran güdümünde sürdürülen Astana barış görüşmeleri kapsamında ülkenin birçok yerinde "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulurken, taraflar Aralık ayında anayasa komisyonu kurulması için uzlaştıklarını açıklamıştı.

Suriye'de şu ana kadar 500 bin civarında kişinin hayatını kaybettiği ve Birleşmiş Milletler verilerine göre 10 milyondan fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.

DW,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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