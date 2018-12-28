İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad bir süre daha yerinde kalacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi gerektiğini ancak bunun yakın bir vadede gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi.

Sky News televizyonuna konuşan Hunt, "Britanya'nın uzun zamandır Suriye ile ilgili duruşu, ülkede (Esad liderliğindeki) rejim bulunduğu sürece kalıcı barış sağlanamayacağı yönünde. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki kendisinin bir süre daha yerinde kalacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Hunt, Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşta Esad'ın Rusya'nın kendisine verdiği destek sayesinde koltuğunu koruduğunu belirtti.

Esad kazanıyor

Rusya ve İran'ın desteğiyle birlikte hem silahlı muhaliflere hem de IŞİD'e karşı mücadelede başarı kazanan Esad yönetimi, ülke topraklarının yüzde 60'ında kontrolü yeniden sağladı.

Suriye ordusuna bağlı birlikler son haftalarda ülkenin kuzeyine doğru ilerleme kaydediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Aralık ayı ortasında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması sonrasında Washington destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bel kemiğini oluşturan YPG, Türkiye'nin muhtemel bir harekâtına karşı Şam'a "bizi koruyun" çağrısında bulunmuştu.

Suriye ordusu da geçen hafta stratejik önemdeki Menbiç kentinin sınırına ulaşmış, Şam yönetimi Çarşamba günü YPG'nin Menbiç'teki 400 mensubunun kentten ayrıldığını ilan etmişti.

İç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran güdümünde sürdürülen Astana barış görüşmeleri kapsamında ülkenin birçok yerinde "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulurken, taraflar Aralık ayında anayasa komisyonu kurulması için uzlaştıklarını açıklamıştı.

Suriye'de şu ana kadar 500 bin civarında kişinin hayatını kaybettiği ve Birleşmiş Milletler verilerine göre 10 milyondan fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.

DW,rtr/ÇÖ,BK

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