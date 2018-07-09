 İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti | AVRUPA | DW | 09.07.2018

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AVRUPA

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, AB'den ayrılma sürecinde Başbakan Theresa May ile anlaşmazlığa düşerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden Brexit süreci, Londra için sancılı geçiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin AB'den ayrılma sürecinde, Başbakan Theresa May ile anlaşmazlığa düşerek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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İngiltere'de May hükümetindeki Brexit anlaşmazlığı Brexit Bakanı David Davis’in istifasıyla krize dönüştü. Bakan istifa mektubunda, "aşılması mümkün olmayan görüş ayrılıklarını" gerekçe gösterdi. (09.07.2018)

İngiliz Sunday Times gazetesi, Brexit'in öncü isimlerinden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın şubat ayında yazdığı AB yanlısı makalesini yayımladı. (16.10.2016)

İngiltere'de yeni hükümet belli oldu. Ülkenin AB'den ayrılma sürecini hazırlayacak hükümetin Dışişleri Bakanı Boris Johnson. Avrupalı politikacılar ise endişeli. (14.07.2016)

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Boris Johnson, gaflarıyla ünlü. Obama ve Erdoğan dahil olmak üzere dünyadaki pekçok lider, kişi ve toplulukla ilgili aşağılayıcı, ırkçı ve argo ifadeleriyle sicili oldukça kabarık. (14.07.2016)

Johnson'ın istifası, Brexit Bakanı David Davis'in aynı gün görevden ayrılması ve yerine Dominic Raab'ın getirilmesi sonrası yaşandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Başbakan bugün öğleden sonra Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden istifasını kabul etti. Yerine getirilecek isim kısa bir süre içinde açıklanacak. Çalışmalarından dolayı Başbakan, Boris'e teşekkürlerini sunuyor" ifadesi yer aldı.

Johnson'ın istifa kararı, Londra yönetiminin Brexit müzakerelerinde nasıl bir tavır takınacağına dair hükümet içinde yaşanan görüş ayrılığını yansıtan son gelişme olarak öne çıkıyor.

Johnson ve taraftarları "sert çıkış" olarak adlandırılan ve İngiltere'nin AB'den ayrılırken bağların mümkün olduğunca koparılmasını hedefleyen kampta yer alırken, iş dünyası ve piyasaların "sert çıkışa" karşı olmasından dolayı Başbakan May daha uzlaşmacı bir tavır takınmak istiyor.

AB karşıtı olan kamp May'in bu uzlaşmacı tavrına karşı çıkarken, söz konusu istifalarla birlikte Başbakan'ın iktidarı dönemindeki en zorlu dönemeçlerden birisi olan Brexit müzakerelerinin 29 Mart 2019'a kadar nasıl sonlandırılacağı sorusu geçerliliğini koruyor.

AB'den tepki

Johnson'ın istifası sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'in iptal edilme ihtimalini gündeme getirdi. Tusk, "Siyasetçiler gelir ve gider ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır. Beni üzen tek şey, Davis ve Johnson'la birlikte Brexit'in de gitmemesi olabilir. Ama... Kim bilir?" ifadesini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

İngiltere'de geçen Cuma günü Brexit müzakerelerinde AB ile ticari ilişkilerin nasıl yürütüleceğine dair yapılan 12 saatlik bir toplantıda anlaşmaya varan May kabinesi, Birlik ile daha uzlaşmacı ve mevcut ticari şartları büyük ölçüde muhafaza etmeyi hedefleyen bir yol haritası belirlemişti.

Ancak AB'den "sert çıkış" taraftarı olan kampta önce Pazar gecesi Brexit Bakanı Davis ve yardımcısı Steve Baker, ardından bugün de Johnson May'in bu politikasına karşı çıkarak istifa etti.

May'in kabinesinden üç üst düzey ismin 24 saat içinde istifa etmesi sonrası hükümetin geleceğine dair belirsizlikler daha çok konuşulmaya başladı.

DW,rtr,AP,dpa/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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