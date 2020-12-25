İngiltere Brexit sürecini tamamladı

Avrupa Birliği (AB) iç pazarı ve gümrük birliğinden yeni yılla birlikte ayrılan İngiltere ile AB arasında, Brexit sonrası ticari ilişkilerin hukuki çerçevesini belirleyen anlaşma yürürlüğe girdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinin tamamlanmış olması ile ilgili olarak "muhteşem bir an" değerlendirmesinde bulundu. İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecinin tamamlanması ile birlikte, AB üyesi ülkeler ile İngiltere vatandaşı olan 500 milyon kişiyi ilgilendiren karşılıklı serbest dolaşım hakkı da sona ermiş oldu.

Başkent Londra'nın sembollerinden, dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben, İngiltere saati ile 23.00'da (Orta Avrupa Saati ile 00.00) çanlarını çalarak ülkenin Birliğe veda ettiğini duyurmuş oldu. Aynı dakikalarda, Manş Denizi'nin altından geçen ve İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayan Euro Tüneli'nin Fransa tarafındaki Calais kentinde Fransız gümrük memurları, buradan gelen araç ve kişileri gümrük uygulamasından geçirmeye başladı.

Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Johnson, Perşembe akşamı yaptığı yeni yıl konuşmasında, "Özgürlüğümüzü elimize aldık ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek artık bize kalmış" dedi. Birleşik Krallık'ın bundan böyle olayları "farklı ve gerekirse AB‘deki dostlardan daha iyi ele alabileceğini" ifade eden Johnson, ülkenin dünyanın her tarafında kendi ticari anlaşmalarını yapabileceğini belirtti.

Konu hakkında Daily Telepraph gazetesine röportaj veren Johnson, "şimdi özellikle iyi olduğumuz alanlarda bir turbo başlangıç yapmamız çok önemli" söyleminde bulundu.

İskoçya yeniden AB'ye girmek istiyor

Birleşik Krallık'ın bir üyesi olarak İngiltere ile birlikte AB'den ayrılan İskoçya'da ise hükümet en kısa sürede yeniden Birlik üyesi olabilmeyi hedefliyor. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İskoçya yakında yine Avrupa'da olacak" ifadesini kullandı.

İskoçya Başbakanı, ülkesinin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığına yönelik yeni bir referanduma gitmek istediğini bir süredir gündeme getiriyor.

Cebelitarık sorunu aşıldı

Bu arada Brexit sürecinin tamamlanması için son engel olan Cebelitarık sorunu, Madrid ile Londra arasında yürütülen ikili görüşmeler neticesinde Perşembe günü, yıl sonuna saatler kala çözüldü. İber Yarımadası'nın güneyinde yer alan Cebelitarık hukuken İngiltere'nin deniz aşırı toprağı sayılıyor. Yapılan görüşmelerin ardından İspanya ve İngiltere, Cebelitarık'ın ayrıcalıklı bir statüye sahip olmasını ve Schengen Anlaşması içinde kalmasını kararlaştırdı. Böylece İspanya ile Cebelitarık arasında sınır kapılarının ve gümrük işlemlerinin devreye gireceği bir uygulamaya gerek kalmadı.

2016 yılında yapılan ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yolunu açan referandumda Cebelitarık'ta oy kullanan yaklaşık 33 bin kişi'nin yüzde 96'sı Avrupa Birliği'nde kalma yönünde oy kullanmıştı. Madrid ile hayati öneme sahip ekonomik ilişkileri olan Cebelitarık'a her gün İspanya'dan 15 bin kişinin çalışmak için geldiği bildiriliyor.

AFP,dpa / ET,JD

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