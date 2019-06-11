 İngiltere Başbakanlığı için Johnson ve Hunt yarışacak | AVRUPA | DW | 20.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

İngiltere Başbakanlığı için Johnson ve Hunt yarışacak

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin liderliği için yarışan son iki aday Boris Johnson ve Jeremy Hunt oldu. Bugün yapılan beşinci tur oylamada Johnson 160 oy alarak birinci oldu. Parti liderliğini kazanan başbakan olacak.

Boris Johnson ve Jeremy Hunt

Boris Johnson ve Jeremy Hunt

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in istifasının ardından Muhafazakâr Parti’nin liderliği için eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile halen görevde olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt yarışacak.

Partinin meclis grubunda bu akşam yapılan oylamanın beşinci turunu 160 milletvekilinin oyunu alan Boris Johnson önde tamamladı. Dışişleri Bakanı Hunt ise 77 oy alarak ikinci sırada yer aldı. 75 oy alan Çevre Bakanı Michael Gove ise üçüncü olarak liderlik için yarışma şansını yitirdi.

Boris Johnson, oylama sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Son oylamada oyların yüzde 50’sinden fazlasını aldığım için büyük şeref duydum. Destekleyen herkese teşekkürler!” ifadesini kullandı. Johnson, ülkeye “daha iyi bir gelecek sağlayacak olan Brexit planını” İngiltere'ye anlatacak olmaktan da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Boris Johnson, daha önce yapılan oylamaları da birinci olarak tamamlamıştı.

İki aday arasındaki tartışma turları parti üyelerinin katılımı ile 22 Haziran’da Birmingham kentinde başlayacak. Adayların kendini tanıtacağı turların sonuncusunun 15 Temmuz'da Londra'da yapılması öngörülüyor.

Yeni lider 22 Temmuz'dan sonra belli olacak

Muhafazakâr Parti’nin liderinin kim olacağı 160 bin parti üyesinin vereceği oy ile belirlenecek. Yarışı kazanan ismin 22 Temmuz’dan sonra belli olması bekleniyor. Liderliği kazanan isim, başbakanlığı da üstlenecek.

Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasına parlamentodan destek bulamayan İngiltere Başbakanı Theresa May 24 Mayıs'ta istifasını açıklamıştı. Muhafazakâr Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılan May, halefi seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdüreceğini kaydetmişti.

Muhafazakâr Parti’nin yeni liderinin belli olmasının ardından May, Kraliçe II. Elizabeth'e resmen istifasını sunacak. Kraliçe partinin liderine hükümeti kurma yetkisi verecek.

AFP/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Johnson

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliği için partinin meclis grubunda yapılan ilk tur oylamanın galibi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu. (13.06.2019)  

İngiltere’de Muhafazakârlar yeni liderini arıyor

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığını bırakma kararı alan Başbakan May’in halefi Pazartesi günü başlayacak olan seçim sürecinin ardından belli olacak. Söz konusu koltuk için halihazırda 11 aday bulunuyor. (07.06.2019)  

Johnson’dan AB’ye Brexit tazminatı resti

İngiltere’nin favori başbakan adaylarından Boris Johnson, koşullar İngiltere adına iyileştirilene kadar, Brexit anlaşması gereği ülkesinin AB’ye ödemesi gereken 44 milyar euroluk tazminatı ödemeyeceklerini söyledi. (09.06.2019)  

İngiltere'de başbakanlık yarışının adayları kimler?

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığını bırakma kararı alan Başbakan May’in koltuğu için yarışan 10 aday resmen belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson favori gösteriliyor. (11.06.2019)  

Benzer içerik

Brexit

İngiltere'de başbakanlık yarışının adayları kimler? 11.06.2019

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığını bırakma kararı alan Başbakan May’in koltuğu için yarışan 10 aday resmen belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson favori gösteriliyor.

Boris Johnson

Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Johnson 13.06.2019

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliği için partinin meclis grubunda yapılan ilk tur oylamanın galibi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu.

British Prime Minister Theresa May reacts as she delivers a statement in London

İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ediyor 24.05.2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, parti liderliğinden istifasını açıkladı. Milletvekillerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna edemediğini söyleyen May, halefi seçilene kadar Başbakanlık görevini sürdürecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Röportajı izlemek için videoya tıklayın!

Avrupalı gözlemciler 23 Haziran'da Türkiye'de

23 Haziran seçimini Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin gözlemcileri de izleyecek. DW Türkçe'ye süreci anlatan AYBYK Seçim Gözlem Daire Direktörü Zikmund, oylar sayılana kadar gözlemin süreceğini aktardı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  