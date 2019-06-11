İngiltere Başbakanlığı için Johnson ve Hunt yarışacak

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in istifasının ardından Muhafazakâr Parti’nin liderliği için eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile halen görevde olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt yarışacak.

Partinin meclis grubunda bu akşam yapılan oylamanın beşinci turunu 160 milletvekilinin oyunu alan Boris Johnson önde tamamladı. Dışişleri Bakanı Hunt ise 77 oy alarak ikinci sırada yer aldı. 75 oy alan Çevre Bakanı Michael Gove ise üçüncü olarak liderlik için yarışma şansını yitirdi.

Boris Johnson, oylama sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Son oylamada oyların yüzde 50’sinden fazlasını aldığım için büyük şeref duydum. Destekleyen herkese teşekkürler!” ifadesini kullandı. Johnson, ülkeye “daha iyi bir gelecek sağlayacak olan Brexit planını” İngiltere'ye anlatacak olmaktan da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Boris Johnson, daha önce yapılan oylamaları da birinci olarak tamamlamıştı.

İki aday arasındaki tartışma turları parti üyelerinin katılımı ile 22 Haziran’da Birmingham kentinde başlayacak. Adayların kendini tanıtacağı turların sonuncusunun 15 Temmuz'da Londra'da yapılması öngörülüyor.

Yeni lider 22 Temmuz'dan sonra belli olacak

Muhafazakâr Parti’nin liderinin kim olacağı 160 bin parti üyesinin vereceği oy ile belirlenecek. Yarışı kazanan ismin 22 Temmuz’dan sonra belli olması bekleniyor. Liderliği kazanan isim, başbakanlığı da üstlenecek.

Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasına parlamentodan destek bulamayan İngiltere Başbakanı Theresa May 24 Mayıs'ta istifasını açıklamıştı. Muhafazakâr Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılan May, halefi seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdüreceğini kaydetmişti.

Muhafazakâr Parti’nin yeni liderinin belli olmasının ardından May, Kraliçe II. Elizabeth'e resmen istifasını sunacak. Kraliçe partinin liderine hükümeti kurma yetkisi verecek.

AFP/JD,SSB

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