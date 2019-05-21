 İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ediyor | DÜNYA | DW | 24.05.2019

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DÜNYA

İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ediyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, parti liderliğinden istifasını açıkladı. Milletvekillerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna edemediğini söyleyen May, halefi seçilene kadar Başbakanlık görevini sürdürecek.

British Prime Minister Theresa May reacts as she delivers a statement in London (REUTERS)

İngiltere Başbakanı Theresa May parti liderliğinden istifasını açıkladı. Muhafazakar Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılacağını kaydeden May, İngiltere Kraliçesine halefi seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini bildirdiğini söyledi. Muhafazakar Parti liderlik seçimlerinin Haziran'ın ikinci haftasında yapılması bekleniyor.

Theresa May açıklamasında İngiliz parlamentosundaki milletvekilllerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söyledi.

Referandumla karar verilen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecini hayata geçirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen May, bundan sonra yerine gelecek kişinin parlamentoda uzlaşma bulmaya çalışacağını kaydetti.

Krize çözüm bulamadı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit krizinden çıkış yolu arıyordu. Ülkesinin AB'den çıkış sürecine yönelik anlaşmanın Avam Kamarası'nda üç kez reddedilmesinin ardından May, Brexit anlaşmasıyla ilgili hazırladığı son tasarıyı geçtiğimiz günlerde açıklamış ve yeni garantiler içeren anlaşmayı milletvekillerinin kabul etmeleri halinde ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin parlamentoda yeni bir oylama yapılabileceğini söylemişti.

Haziran 2016'da yapılan referandumda Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 52'si AB'den ayrılık yönünde oy kullanmıştı. Birleşik Krallık'ın bu yıl 29 Mart'ta AB'den ayrılması planlanıyordu. Ancak parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti. 

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Theresa May'in istifa konuşması

rtr,dpa/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Yeni Brexit planı: İkinci bir referandum mümkün

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AB’den Brexit’in ertelenmesi sinyali

AB liderler zirvesi öncesinde, Birlik üyeleri Brexit’in şartlı olarak ertelenebileceği sinyali verdi. Almanya Başbakanı Merkel de, Brexit’in 2019 sonu veya 2020 başına kadar ertelenebileceği görüşünde. (09.04.2019)  

Anlaşmasız Brexit’i engelleyecek tasarı Avam Kamarası’ndan geçti

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemeyi hedefleyen yasa tasarısı Avam Kamarası’nda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa, Başbakan May, Brüksel’den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak. (04.04.2019)  

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Theresa May'in istifa konuşması  

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