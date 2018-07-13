 İngiltere Akın İpek′in iadesini reddetti | TÜRKİYE | DW | 28.11.2018

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TÜRKİYE

İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti

Londra'da bir mahkeme, Türkiye'nin Akın İpek'in iade edilmesine yönelik talebini davanın "siyasi" olması gerekçesiyle reddetti. Türkiye Adalet Bakanı Gül, kararın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Türkei Polizeiaktion gegen Koza-Ipek-Holding (Reuters/U. Bektas)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla iadelerini istediği 84 kişinin isimlerinin ABD'ye iletildiğini belirtti. (21.11.2018)

Alman hükümetinin Gülen yapılanmasıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtlar soru işaretleri yarattı. Berlin, Gülencilerle işbirliğine dair soruları "istihbarat faaliyetlerine zarar vereceği" gerekçesiyle yanıtlamadı. (16.07.2018)

Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkisi olduğu iddiasıyla İngiltere'den iadesini istediği işadamı Akın İpek ve onunla beraber yargılanan iki kişinin Türkiye'ye iadesi hakkında görülen dava sonuçlandı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargıç Akın İpek ve beraberinde yargılanan Ali Çelik ve Talip Büyük'ün haklarındaki dava "siyasi" olduğu için Türkiye'ye iade edilmemelerine hükmetti. Türkiye'nin üst mahkemede karara itiraz etmesi bekleniyor.

Financial Times'ın haberine göre mahkeme İpek ve diğer iki sanığın Türkiye'ye iade edilmesi halinde risk altında olabileceğini ve insan hakları ihlallerine uğrayabileceklerini belirtti.

Yargıç John Zani, kararında Türkiye'deki hukuk devleti ile ilgili "ciddi tereddütleri" olduğunu kaydetti, ancak İpek, Çelik ve Büyük'ün iade edilmeleri halinde Türkiye'de adil bir yargılama yapılmacağı konusunda ikna olmadığını söyledi.

Akın İpek'in avukatı Hugo Keith Eylül ayındaki duruşmada yaptığı kapanış konuşmasında Türkiye'nin iade talebini "en az hakedilmiş, en umutsuz ve mahkemenin uzun bir süredir gördüğü en ciddi hatalarla dolu iade talebi" olarak değerlendirmişti.

Türkiye'den tepki 

İngiltere'deki mahkemenin kararının ardından bir açıklama yapan Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akın İpek'in iadesinin reddedilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Gül, "İngiltere yargısının ret kararı, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. 

Akın İpek 2015 yılında şirketi Koza Holding bünyesindeki şirketlerine devlet tarafından el konulmasından bu yana İngiltere'de yaşıyor. Türk hükümeti İpek'i Gülen bağlantılı kuruluşlara bağış yaparak bir terör örgütünü desteklediğini savunuyor. Akın İpek ise "bir terör örgütünü desteklediği" suçlamalarını reddediyor.

DW/SSB,GA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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