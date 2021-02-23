İngilizler tatil için kısıtlamaların kalkmasını bekliyor

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs kısıtlamalarının tümünün 21 Haziran'da kaldırılacağını açıklamasının ardından Birleşik Krallık'ta tatil rezervasyonları hız kazandı.

Uygun fiyatlı uçuş seçenekleriyle bilinen Easyjet, uçak rezervasyonlarının sayısının geçen haftaya kıyasla üç katına çıktığını duyurdu. Uçak şirketi, tatil rezervasyonlarında ise altı katlık bir artış meydana geldiğini açıkladı. İngilizlerin en fazla tercih ettiği tatil rotaları arasında Malaga, Alicente, Palma gibi İspanya'daki tatil bölgelerinin yanı sıra Portekiz'in tatil beldesi Faro ve Yunanistan'ın Girit Adası bulunduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketi olan TUI de tatil rezervasyonlarında bir gecede yüzde 500'lük artış olduğunu duyurdu. TUI'nin yöneticisi Fritz Joussen, yaz aylarında tatil rezervasyonlarında "patlama yaşanmasını" beklediklerini söyledi.

Seyahat planlarındaki artış şirketlerin borsadaki değerlerine de yansıdı. Easyjet'in hisse senetlerinde yüzde 9'luk bir artış meydana gelirken, İngiliz-İspanya ortaklı havayolu şirketi IAG ve TUI yüzde 6'lık artış gösterdi.

Türkiye'ye talep arttı

Easyjet, çok sayıda rezervasyonun ağustos ayı için yapıldığını açıklarken, temmuz ve eylül ayları için de yoğun rezervasyon aldıklarını belirtti. TUI ise İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki otellere yönelik talebin ciddi biçimde arttığını açıkladı. Ancak İngiliz hükümetinin yürürlükteki seyahat uyarılarını ne şekilde güncelleyeceği şimdilik bilinmiyor. Hükümetin, 12 Nisan'da yeni seyahat uyarılarını açıklaması bekleniyor. Şu anda ülke genelinde uygulanan uçuş yasağı 17 Mayıs'a kadar geçerli.

Havayolu ve seyahat şirketleri, seyahat dönüşü 10 günlük karantina yükümlülüğünün kaldırılmasını umuyor. Öte yandan İngiltere'ye uçuş yasağı uygulayan ülkelerin de bu yasağı kaldırması bekleniyor. Fransa ve İspanya gibi ülkeler koronavirüs varyantındaki hızlı artış nedeniyle İngiltere'den uçuşları yasaklamıştı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkenin en büyük idari bölgesi olan İngiltere'de tüm koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da kaldırılmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Kapanma önlemlerinin dört aşamada gevşetilmesiyle ilgili hükümet planını açıklayan Johnson, okulların 8 Mart'ta, mağazaların 12 Nisan'da açılmasını öngördüklerini, 17 Mayıs'tan itibaren spor etkinliklerine seyircilerin alınmasının planlandığını ve 21 Haziran'dan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmış olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Reuters,DW/BÖ,JD

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