 İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook iflas etti | DÜNYA | DW | 23.09.2019

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DÜNYA

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook iflas etti

İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas başvurusu yaptı. İngiliz hükümeti şirketin iflası nedeniyle 150 bin tatilciyi ülkeye getirmek için bir operasyon başlattı.

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İngiliz tur operatörü Thomas Cook şirketi kurtarmak için gerekli olan finansmanı bulamayınca Pazartesi günü Yüksek Mahkemeye zorunlu tasfiye başvurusu yaptığını duyurdu.

Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser yaptığı açıklamada, şirket için "çok üzücü bir gün" olduğunu söyleyerek,  şirketin milyonlarca müşterisi ve binlerce çalışanından özür diledi.

Şirketin 600 bin müşterisinin rezervasyonu iptal olurken, İngiliz hükümeti "barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından biri" olarak tanımladığı yurtdışında bulunan 150 bin İngiliz tatilciyi ülkeye getirme operasyonunu başlattı. Operasyonun iki hafta sürmesi bekleniyor.

Twitter hesabı üzerinden Thomas Coook müşterilerine gelişmeler hakkında duyuruda bulunan İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) yaptığı paylaşımda, şirketin borsadaki işlemlerine son verildiğini, şirkete bağlı dört havayolunun seferlerini durduğunu ve 16 ülkedeki 21 bin çalışanının işine son verileceğini duyurdu.

178 yaşındaki şirket aylar önce Brexit belirsizliği nedeniyle rezervasyonlarda yavaşlama olduğunu açıklamış ve bu durumun borç yükünü arttırdığını duyurmuştu.

Thomas Cook Cuma günü 200 milyon sterlin bulamazsa iflas edeceğini açıklamış, hafta sonunda şirket, hissedarlar ve alacaklıları ile bir araya gelmişti.

Gelecek aylar için yapılan 1 milyon civarında rezervasyonun iptal edileceği ancak sigorta kapsamında oldukları için para iadesi yapılmasının beklendiği bildirildi.

Condor'dan açıklama

Öte yandan Thomas Cook'un iştiraki Alman Condor Havayolu şirketi ise uçuşlara devam ettiğini açıkladı. Şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada Condor'un likidite dar boğazını aşması için devlet garantili bir fon üzerinde çalışıldığı belirtildi.

AP, dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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