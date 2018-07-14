 İngiliz polisi Skripal şüphelilerinin ″Rus olduğundan emin″ | AVRUPA | DW | 19.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

İngiliz polisi Skripal şüphelilerinin "Rus olduğundan emin"

İngiltere’de polis, eski ajan Sergey Skripal ve kızını hedef alan saldırının faili olduğu tahmin edilen kişilerin kimliklerini tespit etti. İngilizler, "Rus olduklarından emin olunan" bu kişileri arıyor.

Russischer Ex-Spion vergiftet (picture-alliance/dpa/PA Wire/A. Matthews)

 

İngiltere'nin Salisbury kentinde Mart ayı başında eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'e sinir gazıyla saldırı düzenlediği düşünülen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gelişmeyi duyuran İngiltere merkezli haber ajansı Press Association (PA), bu bilgiyi soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdı. Söz konusu kaynak, "Soruşturmayı yürüten müfettişler, şüphelilerin Rus olduğundan emin" ifadesini kullandı.

Kaynağın aktardığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında, saldırı sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri ile yabancıların ülkeye giriş kayıtları incelenip karşılaştırıldı. PA'nın kaynağı, "Müfettişler, CCTV (kapalı devre televizyon sistemi) sayesinde tespit ettikleri kişilerin, Noviçok saldırısını düzenleyenler olduğunu düşünüyor" dedi.

Noviçok sinir gazıyla gerçekleştirilen saldırı nedeniyle hayati tehlike yaşayan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, Mayıs ayında tedavi edildikleri hastaneden taburcu edilmişlerdi. Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkeler saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor.

Saldırının ardından İngiltere'nin görüşünü destekleyen ABD ve birçok Avrupa ülkesi, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

DW,AFP,rtr/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Eski Rus çifte ajan Skripal taburcu edildi

Mart başında İngiltere'de zehirlenen eski Rus çifte ajan Skripal taburcu edildi. Skripal'ın kızı daha önce iyileşerek hastaneden çıkmıştı. (18.05.2018)  

Rusya KSYÖ'nün Skripal raporunu reddetti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Rus ajan Skripal ve kızının kimyasal maddeyle zehirlendiği sonucuna varan İngiltere'nin bulgularını doğruladı. Rusya KYSÖ’nün açıkladığı raporu kabul etmediğini duyurdu. (12.04.2018)  

İngiliz çift Noviçok sinir gazı ile zehirlendi

İngiltere’de baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan iki kişinin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği kesinleşti. Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Mart ayında Noviçok ile zehirlenmişti. (05.07.2018)  

İngiltere’de Noviçok ile temas eden kadın öldü

İngiltere’de Noviçok zehirli sinir gazı ile temas ettiği belirlenen kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Rus eski çifte ajan Skripal ve kızı da aynı gazla zehirlenmişti. (09.07.2018)  

Benzer içerik

Großbritannien Nowitschok-Fall in Amesbury

İngiliz polisi: Düşürmediyseniz yerden almayın! 14.07.2018

İngiliz polisi zehirlenen çiftin Noviçok sinir gazıyla temasına neden olan kaynağı bulduklarını duyurmasının ardından halka Twitter üzerinden uyarı yaptı: 'Düşürmediyseniz yerden almayın!'

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire

İngiliz çift Noviçok sinir gazı ile zehirlendi 05.07.2018

İngiltere’de baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan iki kişinin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği kesinleşti. Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Mart ayında Noviçok ile zehirlenmişti.

Großbritannien Nowitschok-Fall in Amesbury

İngiltere’de Noviçok ile temas eden kadın öldü 09.07.2018

İngiltere’de Noviçok zehirli sinir gazı ile temas ettiği belirlenen kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Rus eski çifte ajan Skripal ve kızı da aynı gazla zehirlenmişti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Flüchtlingsboot Rettung (picture alliance/dpa/E. Ferrari)

Kıbrıs açıklarında tekne battı: 19 ölü

Kuzey Kıbrıs’ın kuzeyinde batan teknede en az 19 sığınmacının öldüğü belirtildi. 103 kişinin kurtarıldığı arama ve kurtarma faaliyetlerinin kayıp olan 25 kişi için devam ettiği ifade edildi.  

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 