 İngiliz polisi: Saldırı bir terör eylemi | AVRUPA | DW | 21.06.2020

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AVRUPA

İngiliz polisi: Saldırı bir terör eylemi

İngiltere'de polis, Reading'te bir parkta gerçekleştirilen bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Polis, olayın aynı gün parkta yapılan ırkçılık karşıtı eylemle ise bağlantısının bulunmadığını kaydetti.

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İngiltere'de emniyet teşkilatı içindeki terörle mücadele birimi, Reading kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırının bir "terör eylemi" olduğu açıkladı. Cumartesi gecesi kentteki bir parkta meydana gelen saldırıda üç kişi hayatını kaybederken üç kişi de ağır yaralanmıştı. Thames Valley Polis Teşkilatı, saldırıyı tek başına gerçekleştiren 25 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmayı İngiltere terörle mücadele biriminin devraldığını bildirdi.

Downing Street’ten yapılan açıklamada da başbakan Boris Johnson’ın güvenlik yetkilileriyle görüşerek soruşturmayla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Sky News’e konuşan bir görgü tanığı, bir adamın "anlaşılmayan bir takım sözcükler bağırarak" parkın oldukça kalabalık olduğu bir anda yaklaşık 10 kişilik bir gruba bıçakla saldırdığını aktardı. İngiliz haber ajansı Press Association (PA) ise gözaltına alınan şüphelinin Libyalı olduğunu kaydetti.

"Saldırının ırkçılık karşıtı eylemle ilişkisi yok"

Polis, saldırının parkta aynı günün erken saatlerinde gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı "Black Lives Matter" (Siyah Hayatlar Değerlidir) gösterisiyle ilişkili olduğu iddialarını ise reddederek, protestonun olaydan yaklaşık üç saat önce bitmiş olduğuna dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd adlı siyah Amerikalının polis tarafından sokak ortasında öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'ya da yayılmış, aralarında Londra ve Berlin gibi metropollerin de olduğu çok sayıda kentte geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

AFP,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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