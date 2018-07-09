 İngiliz polisi: Düşürmediyseniz yerden almayın! | AVRUPA | DW | 14.07.2018

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AVRUPA

İngiliz polisi: Düşürmediyseniz yerden almayın!

İngiliz polisi zehirlenen çiftin Noviçok sinir gazıyla temasına neden olan kaynağı bulduklarını duyurmasının ardından halka Twitter üzerinden uyarı yaptı: 'Düşürmediyseniz yerden almayın!'

İngiliz polisi, geçen hafta bir çifti zehirleyen Noviçok sinir gazının kaynağını bulduğunu açıkladı

İngiliz polisi, geçen hafta bir çifti zehirleyen Noviçok sinir gazının kaynağını bulduğunu açıkladı

İngiltere'de polis, geçen hafta zehirlenen çiftin Noviçok sinir gazı ile temas etmesine neden olan kaynağı bulduklarını duyurmasının ardından, Twitter üzerinden halkı uyardı. Wiltshire Emniyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan uyarıda "'Düşürmediyseniz yerden almayın!" ifadesine yer verildi. Yerden alınmaması uyarısı yapılan nesnelere örnek olarak ise kutu, kapak, şırınga, iğne, makyaj malzemesi ve benzeri nesneler gösterildi.

İngiliz terörle mücadele birimi Cuma günü yaptığı açıklamada, Noviçok sinir gazı ile temas ederek zehirlenen iki kişiden birinin Amesbury kentindeki evinde Çarşamba günü bir şişe bulunduğunu belirtmiş, açıklamada "Araştırmacılar şişedeki maddenin Noviçok olduğunu teyit etti" ifadesine yer verilmişti. Şişenin evinde tespit edildiği 45 yaşındaki erkek halen hastanede tedavi altında bulunuyor. Söz konusu kişinin yine Noviçok ile zehirlenen hayat arkadaşı ise hayatını kaybetti.

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Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal de Mart ayı başında Salisbury’de Noviçok sinir gazı ile temas ederek zehirlenmişti. Son olayda zehirlenen çiftin yaşadığı Amesbury, Salisbury’e 11 kilometre mesafede bulunuyor. Uzmanlar, Amesburyli çiftin Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı ile aynı şişedeki zehirden etkilenip etkilenmediklerini araştırıyor. Polis aynı zamanda şişenin kaynağını da tespit etmeye çalışıyor.

Terörle Mücadele Birimi Şefi Neil Basu kaynağın bulunmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti, ancak "Söz konusu maddeden daha fazla olmadığının garantisini veremiyoruz" şeklinde konuştu.

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal Salisbury'deki bir bankta baygın bulunduktan sonra haftalar boyunca hastanede tedavi görmüştü. İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Moskova hükümeti ise konuyla bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor. Suçlamaların ardından patlak veren gerilimde Batılı ülkeler ve Rusya onlarca diplomatı sınır dışı etmişti.

Noviçok sinir gazı 1970'li ve 1980'li yıllarda eski Sovyetler Birliği'nde geliştirilmişti.

DW,Reuters/BW,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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