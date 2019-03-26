İngiliz parlamentosunun Brexit kararsızlığı

İngiliz milletvekilleri, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı AB'den ayrılma (Brexit) anlaşmasına alternatif olabilecek bağlayıcı olmayan sekiz önergenin hiçbirisini kabul etmedi.

May'in Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda iki defa reddedilmesinin ardından Çarşamba akşamı gerçekleşen bir dizi oylamada, bu anlaşmanın yerine AB’den ayrılma süreciyle ilgili olarak sekiz farklı senaryonun hiçbirisi meclisten geçmedi.

Milletvekilleri, AB'den anlaşmasız bir ayrılık; parlamentodan geçecek herhangi bir ayrılık anlaşmasının referanduma sunulması; AB ile Birleşik Krallık’ın tümünde geçerli olacak “kapsamlı bir Gümrük Birliği”; Gümrük Birliği ve AB'nin ortak pazar programı içerisinde kalma; Avrupa Ekonomik Alanı ve ortak pazar içerisinde kalıp AB ile “geniş kapsamlı gümrük ayarlamaları yapma”; Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde kalıp Gümrük Birliği dışında kalma; AB ile anlaşmaya varılamazsa AB ile tercihli ticaret anlaşmasına üzerine uzlaşma; AB’den ayrılma tarihinden önce bir anlaşmaya varılamazsa anlaşmasız ayrılığın parlamentoda tekrar oylanması önergelerini reddetti.

"Muhteşem bir kararsızlık örneği"

Oylama sonrası hükümet adına açıklama yapan İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay, bu sonucun "ilerlemek için kolay bir yolun olmadığını” kanıtladığını söyledi. Barclay, alternatif senaryoların hepsinin reddedilmesinin May’ın AB ile eriştiği Brexit anlaşmasının "hala daha en iyi seçenek” olduğunu gösterdiğini belirtti.

Oylamaların ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Başbakan May'in Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı James Cleverly, "Muhteşem bir kararsızlık örneği olarak, Avam Kamarası AB içerisinde kalmayı ve AB’den ayrılmak için sunulan her senaryoyu reddetti” dedi.

Bundan sonra ne olacak?

May’ın Brexit anlaşmasının 15 Ocak ve 12 Mart’ta Avam Kamarası tarafından iki defa reddedilmesinin ardından AB, İngiltere'nin isteği üzerine ülkenin resmi olarak AB’den ayrılma tarihini 29 Mart'tan 12 Nisan’a ertelemişti. İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar AB'den ayrılma konusunda yeni bir plan bulması veya o tarihte anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılması gerekiyor.

İngiltere'nin önünde 12 Nisan tarihine kadar bulunan seçeneklerden biri, parlamentonun May'in daha önceden iki defa reddedilen Brexit anlaşmasını kabul etmesi. Eğer bu seçenek gerçekleşirse İngiltere, bir anlaşmaya sahip olarak AB’den 22 Mayıs tarihinde ayrılacak ve Theresa May, Çarşamba günü açıkladığı üzere başbakanlık görevinden ayrılacak. Başbakan May, Çarşamba günü partisinin mensuplarına yaptığı konuşmada Brexit anlaşmasının bu kez parlamentonun onayını alması halinde istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

İngiltere’nin önündeki ikinci seçenek anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılmak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ülke AB’den bir anlaşma olmadan 12 Nisan tarihinde ayrılacak ve bunun ciddi ekonomik sonuçlarının olması bekleniyor.

Üçüncü bir seçenek ise yeni bir stratejinin belirlenmesi için daha ileri bir tarihte olan bir ayrılma tarihi belirmek için AB ile müzakereler yürütme. Son seçenek de Brexit sürecini yeniden gözden geçirme ve gerekirse ikinci bir referanduma gitme olarak yer alıyor.

DW,rtr/DÇÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe