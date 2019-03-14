 İngiliz parlamentosunda Brexit çıkmazı | AVRUPA | DW | 19.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

İngiliz parlamentosunda Brexit çıkmazı

Avam Kamarası Başkanı Bercow'un Brexit anlaşmasını üçüncü kez oylatamayacağını açıklamasının ardından Brexit kaosu büyüyor. AB üyesi 27 ülkenin Brexit'ten sorumlu bakanları Brüksel'de bir araya gelerek durumu görüşecek.

Großbritannien London Parlament Brexit (picture-alliance/dpa/House Of Commons)

İngiliz parlamentosunda yaşanan son gerilimin ardından, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanacağına yönelik endişe büyüyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili ve avukat Robert Buckland Londra'da yaptığı açıklamada İngiltere'nin "yapısal bir krizin" içinde olduğu değerlendirmesini yaptı. Muhafazakar Partili bir diğer milletvekili James Gray ise Avam Kamarası Başkanı John Bercow'a "çok kızgın" olduğunu ifade etti. Bercow, dün hükümetin AB ile varılan Brexit anlaşmasını hiçbir değişiklik yapmadan üçüncü kez Parlamento'da oylatamayacağını, bunun 415 yıllık bir hükme aykırı olduğunu açıklamıştı. Bercow ayrıca bir tasarının aynı yasama sürecinde gelişigüzel sıklıkta oylanamayacağını da vurgulamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit Anlaşması halihazırda iki kez İngiliz parlamentosunda reddedilmişti. İngiliz milletvekillerinin perşembe günü başlayacak AB Zirvesi öncesinde, May ve AB'nin üzerinde uzlaştığı anlaşmayı onaylaması gerekiyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için yeterli zaman bulunmuyor.

AB'nin 27 üye ülkesinin Brexit'ten sorumlu bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelerek, son gelişmeleri değerlendirecek. Londra'da yaşanan kaosa karşı, AB'nin nasıl bir duruş sergileyeceği ile ilgili ayrıntıların ise Perşembe günü devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı AB Zirvesi'nde açıklığa kavuşması bekleniyor.

"Hükümetin bilgisi yoktu"

İngiliz hükümetinden dün akşam yapılan açıklamada, Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un hükümeti önceden bilgilendirmediği, söz konusu bilgilerin "uygun şekilde dikkate alınması gerektiği" ifade edildi. Daha önce de Brexit destekçilerinin hoşuna gitmeyen pek çok karar veren Bercow, sıklıkla görevini fazla AB dostu şekilde yürütmekle eleştiriliyor.

Brexit'in daha önce planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesi mümkün olmadığı için İngiltere'nin ayrılma tarihinin ertelenmesi için AB'den talepte bulunması bekleniyor.

Birçok AB ülkesi İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma tarihinin ertelenmesini kabul etmeye hazır olduklarını, ancak bunun için İngiliz hükümetinin sürecin ne şekilde işleyeceği ve zaman konusunda ayrıntılı bir plan ortaya koyması gerektiğini vurgulamıştı.

Financial Times gazatesinin pazartesi baskısında çıkan bir habere göre, Theresa May'ın partisinin önde gelen isimleri de May'ın Brexit planını kabul etmek için, Başbakanın bir zaman çizelgesi ortaya koymasını talep ediyor. Gazete May'ın bu durumu muhafazakarların vereceği kararlarda çoğunluğu sağlamaktan sorumlu olan muhafazakar milletvekili Julian Smith'ten öğrendiğini bildirdi. Gazeteye göre bazı milletvekilleri May'in AB ile yeniden masaya oturmasını istemiyor.

Weber: Sabır taşı çatlamak üzere

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri Manfred Weber pazartesi akşamı Münih'te yaptığı açıklamada "Brevit görüşmeleri özellikle İngiliz iç politikası ama aynı zamanda da AB için bir trajediye dönüşüyor" şeklinde konuştu. Londra hükümetini uyaran Weber "Sabır taşının çatlamak üzere olduğunu" vurguladı.

Video izle 00:37

Brexit'in ikiye ayırdığı kasaba

dpa/Reuters, BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

May'in Brexit oylamasına meclis başkanından engel

Birleşik Krallık'ta Brexit anlaşmasını bir kez daha onaya sunma planına Avam Kamarası'nın Başkanı karşı çıktı. Anlaşma iki kez reddedilmişti. (18.03.2019)  

Britanya parlamentosu Brexit'e erteleme istedi

Birleşik Krallık parlamentosu Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve AB'den ayrılığın 30 Haziran'a ertelenmesini öngören hükümetin önergesini kabul etti. Erteleme için 27 AB üyesinin de onayı gerekiyor. (14.03.2019)  

Brexit’te büyük belirsizlik

Brexit için belirlenen 29 Mart'a günler kala, konuyla ilgili kaos sürüyor. İngiltere Başbakanı May, Brexit’in gerçekleşmemesi halinde ülkesinin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının kaçınılmaz olacağını vurguladı. (17.03.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Brexit'in ikiye ayırdığı kasaba  

Benzer içerik

UK Brexit-Gegnerin in Westminster

GA: İngiltere'nin AB'den ayrılma vakti geldi 14.03.2019

İngiliz parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılma seçeneğini reddetti. Parlamento engeline takılan Brexit anlaşması, Alman basınında geniş yer buluyor.

Großbritannien Houses of Parliament in London | EU-Flagge, zerknüllt

Brexit’te büyük belirsizlik 17.03.2019

Brexit için belirlenen 29 Mart'a günler kala, konuyla ilgili kaos sürüyor. İngiltere Başbakanı May, Brexit’in gerçekleşmemesi halinde ülkesinin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Großbritannien London - Theresa May zu Parlamentsabstimmung

İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti 15.01.2019

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosundan geçmedi. Anlaşma, 202'ye karşı 432 oyla reddedildi. Hükümet hakkında güven oylaması yapılacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Utrecht saldırısının nedeni araştırılıyor

Utrecht kentinde bir tramvayda üç kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı. Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  