 İngiliz İşçi Partisi′nde istifa depremi | AVRUPA | DW | 18.02.2019

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AVRUPA

İngiliz İşçi Partisi'nde istifa depremi

Birleşik Krallık'ta ana muhalefetteki İşçi Partisi'nde yedi milletvekili istifa etti. Vekillerin kararında, İşçi Partisi lideri Corbyn'in Brexit politikaları ve parti içindeki anti-Semitizm tartışmaları etkili oldu.

İşçi Partisi'nden istifa edip Bağımsız Grupu kuran yedi milletvekilinden biri olan Gavin Shuker açıklama yapıyor

İşçi Partisi'nden istifa edip "Bağımsız Grup"u kuran yedi milletvekilinden biri olan Gavin Shuker açıklama yapıyor

Birleşik Krallık'ta ana muhalefet partisinde istifa depremi yaşandı. İşçi Partisi'nin yedi milletvekili partisinden istifa etti. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde çekilen sancıların bir yansıması olarak gerçekleşen olay, İşçi Partisi'ndeki derin görüş ayrılıklarını da gözler önüne serdi.

İstifa eden vekiller, aldıkları karara gerekçe olarak İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Brexit'e destek vermesini ve anti-Semitizm'in parti içinde giderek yükselmesini gösterdi.

İkinci bir Brexit referandumu gerçekleştirilmesinden yana olan vekiller, parlamentoda yeni bir grup kuracaklarını açıkladı. Vekiller, "Bağımsız Grup" adlı oluşumun kapılarının, sadece İşçi Partisi değil, diğer parti mensuplarına da açık olduğunu belirtti.

İstifasını açıklayan vekiller, sosyalist politikacı Corbyn gözetiminde İşçi Partisi'nin tüm seviyelerinde aşırı solcu bir iç darbe yapıldığını öne sürerek İngiltere siyasetinde merkezci bir alternatif için çağrı yaptı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn

Corbyn "hayal kırıklığına" uğradı

Corbyn, vekillerin istifasından dolayı "hayal kırıklığı yaşadığını" söyledi. "Hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla insanları bir araya getirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" ifadesini kullanan Corbyn, partisinin izlediği politikalarla 2017'deki seçimlerde "milyonlara ilham verdiğini" ve 1945 yılından beri oyunu bir önceki seçimlere göre en fazla artıran İşçi Partisi lideri olduğunu hatırlattı.

İşçi Partisi'nden istifa eden vekillerin isimleri şöyle: Chris Leslie, Luciana Berger, Angela Smith, Gavin Shuker, Chuka Umunna, Mike Gapes ve Ann Coffey.

Vekillerin istifası, Birleşik Krallık siyasetinde 1981'den sonra bir partide yaşanan en büyük ayrılık olarak kayıtlara geçti. Birleşik Krallık'ta 1981'de İşçi Partisi içinde "Dörtlü Çete" olarak adlandırılan ılımlı grup, ayrılarak Sosyal Demokrat Parti'yi kurmuştu. Bu partiye İşçi Partisi'nden 28 milletvekili katılmıştı.

DW,rtr,AFP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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