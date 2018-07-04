 İngiliz çift Noviçok sinir gazı ile zehirlendi | AVRUPA | DW | 05.07.2018

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AVRUPA

İngiliz çift Noviçok sinir gazı ile zehirlendi

İngiltere’de baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan iki kişinin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği kesinleşti. Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Mart ayında Noviçok ile zehirlenmişti.

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire (Reuters/J. Nicholls)

İngiltere'nin Amesbury kentinde hafta sonunda baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan bir kadın ile bir erkeğin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği ortaya çıktı. Aynı zehir, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal'in Mart ayındaki zehirlenmesinde de kullanılmıştı.

İngiltere'de polis teşkilatının terörle mücadele birimini yöneten Neil Basu yaptığı açıklamada, aynı zamanda çift olan ve adları açıklanmayan 44 yaşındaki kadın ile 45 yaşındaki erkeğin Noviçok sinir gazına maruz kalarak zehirlendiğinin laboratuvar testleriyle kesinleştiğini belirtti.

İngiliz polisi zehirlenme olayıyla ilgili basına açıklama yaptı

İngiliz polisi zehirlenme olayıyla ilgili basına açıklama yaptı

Amesbury'deki bir evde baygın halde bulunan İngiliz çiftin bu zehirli madde ile nasıl temas ettiklerini bilmediklerini açıklayan Basu, çiftin Sergey Skripal ile kızında olduğu gibi hedef olarak seçilmeleri için ellerinde herhangi bir bilginin olmadığını belirtti. Basu, “Geçmişlerinde bunu öngörecek hiçbir şey yok” dedi.

Zehirlenme vakaları ilintili olabilir

Çiftin maruz kaldığı en son Sovyetler Birliği döneminde üretildiği bilinen Noviçok zehrinin Skripallerin zehirlenmesine kullanılan ile aynı seriden olup olmadığını bilmediklerini belirten Basu, iki zehirlenme vakasının ilintili olma ihtimalini araştırdıklarını ifade etti.

İngiliz Başbakanı Theresa May'in sözcüsü hükümetin acil müdahale komitesinin toplandığını ve konuyu tartıştığını belirtti. İçişleri Bakanı Sajid Javid de bugün tekrar toplanacak acil müdahale komitesine kendisinin başkanlık edeceğini aktardı.

Amesbury kentinde yaşayan çift, hafta sonunda bir evde baygın olarak bulunmuş ve Salisbury'deki bölge hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Polis, durumlarının ağır olduğu belirtilen çiftin ilk başta eroin veya crack uyuşturucusundan zehirlenmiş olabileceğinden şüphe ettiklerini açıklamıştı. Olaydan sonra polis, zehirlenen kadın ile erkeğin ziyaret ettiği bazı kamusal alanları güvenlik çemberine aldı. Bu alanlar arasında bir park, Salisbury'de bir arazi, Amesbury'de bir eczane ile kiliseye ait bir toplum merkezi bulunuyor.

Diplomatik kriz

Londra'da daha önce zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal'in kızı Yulya Skripal

Londra'da daha önce zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal'in kızı Yulya Skripal

Çiftin bulunduğu Amesbury kenti, Sergey Skripal ile kızı Yulya’nın Mart ayında bir bankta baygın bir vaziyette bulundukları Salisbury kentinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Skripaller, İngiliz çiftin tedavi gördüğü hastanede haftalarca tedavi görmüş, ilk önce Yulya Skripal, ardından da Sergey Skripal hastaneden taburcu edilmişti.

Eski bir Rus ajanı olan ve daha sonra İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalışan Skripal'in zehirlenmesi İngiltere ve İngiltere'ye destek veren çoğunluğu Batılı ülkeler ile Rusya arasında siyasi bir krize dönmüştü. Rusya’yı eski ajan Skripal ile kızını zehirlemek ile suçlayan İngiltere ve ona destek veren ülkeler, ülkelerinden Rus diplomatların bir kısmını sınır dışı etmişti. İddiaları reddeden Rusya da bu hamleye aynı şekilde karşılık vermiş ve Batılı diplomatların bir kısmını sınır dışı etmişti.

rtr,DW/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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