GÜNDEM

İnek sütüne alternatifler

Çevremizi alarm verici bir hızla yok ediyoruz. Ama yaptığımız bazı seçimlerle bu zararın önüne geçebiliriz. Beslenme konusunda yapmış olduğumuz küçük seçimlerin büyük ekosistemleri etkilediğini göreceksiniz. İnek sütüne alternatif olan bitkisel sütleri sizin için inceledik. Pirinç sütü, badem sütü, soya sütü ve yulaf sütü... Bunlardan hangisi hem sizin hem de gezegenimiz için en iyi seçenek?