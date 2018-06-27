 İnce: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız | TÜRKİYE | DW | 27.06.2018

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TÜRKİYE

İnce: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinden kimsenin istifa etmemesi çağrısında bulundu. İnce kurultayı da gündeme getirmeyeceğini söyledi.

Muharrem İnce (DW/H. Köylü)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30'un üzerinde halk desteği alan Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik seçim sonrası yapılan istifa çağrılarına yanıt verdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına "yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye ilişkin olarak da "Bizim bir değerimizdir" dedi. (27.06.2018)

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, yedi puan kaybeden AKP'nin seçimin tek kaybedeni olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik istifa çağrıları için "koltuk sevdası olanların partide işi yok" dedi. (26.06.2018)

Seçimlere İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı ile giren CHP’nin yüzde 22,7 oy alması, milletvekillerince “kesin bir başarısızlık” olarak yorumlanırken, İnce için “yapabileceğini yaptı” görüşü hakim. (25.06.2018)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce seçim sonrası ilk açıklamasında sonucu kabul ettiklerini söyledi. Siyasete devam edeceğini belirten İnce, "Türkiye herkesin Türkiyesi olana kadar mücadelemiz sürecek" dedi. (25.06.2018)

Bugün CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın'ın Çankaya'daki ofisinde bir araya gelen İnce, görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu.

İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşeceği sorusuna ise "Biz her zaman görüşürüz" yanıtını verdi.

Karayalçın'dan açıklama

Görüşme sonrası Altan Öymen ile CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini açıklayan Karayalçın, kendisine "İnce'ye sahip çıkmalıyız" sözlerinin hatırlatılması ve bunun partide bir değişim mesajı anlamına mı geldiği sorusu üzerine cumhurbaşkanı adayına verilen desteğe vurgu yaptı.

Karayalçın, "Bu, iktidar yürüyüşündeki güçlü bir iradeyi gösteriyor. Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bizde umut yarattı, bize coşku verdi. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu süreçte Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Murat Karayalçın

Arşiv: Murat Karayalçın, ortada

"İnce bizim değerimiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "İnce bizim bir değerimiz" sözleri hakkında ne düşündüğü sorusuna ise İnce, "İzlemedim ama doğru demiş. Ben hâlâ CHP'nin üyesiyim" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bugün erken saatlerde "Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız, ilkelerden yanayız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber yürüyeceğiz. Adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP önündeki eylem sona erdi

Öte yandan Salı günü CHP Genel Merkezi önünde toplanan ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden CHP Denizli Gençlik Kolları'ndan yaklaşık 20 kişilik bir grubun 24 saat süreli oturma eylemi bugün sona erdi.

Grup adına konuşan CHP Denizli Gençlik Kolları'nın Eski Başkanı Hakan Imırgı, "İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Salı günü yaptığı ilk açıklamada istifa çağrılarına ilişkin olarak "Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayanların, koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur" demişti.

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CHP'li Erdal Aksünger: Kemal Bey istifa etmez, İnce aday olacak

DW/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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