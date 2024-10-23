IMF'den Türkiye'ye asgari ücret uyarısı

IMF Türkiye şefi Jim Walsh enflasyonda yeni bir artış döngüsünü tetikleyecek maaş artışlarından kaçınılmasını istedi. Enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasını ve yeni faiz artışları tavsiye etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'yi enflasyonda yeni bir artış döngüsünü tetikleyecek maaş artışlarından kaçınmaya çağırdı.

IMF'nin Washington'da düzenlenen yıllık toplantısı sırasında konuşan Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, asgari ücret zammı belirlenirken bu yıl başında yaşanana benzer bir tablodan "kaçınılmasını umduğunu söyledi.

Walsh, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde hızlı maaş artışlarının geleceğe ilişkin beklentileri daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

Bu yılın Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmış, izleyen çeyrekte enflasyonda yukarı yönlü seyir hızlanmıştı. Piyasa öngörüsü bu yıl asgari ücrette yüzde 25 artışa gidileceği yönünde. Yeni tutarın Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Walsh maaşlarda artışa gitmek yerine hükümete, "yoksul kesimlere yönelik sosyal programlar geliştirmesini" tavsiye etti.

Öte yandan Walsh enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasını da tavsiye etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a göre hanelerin tükettiği elektrik ve doğal gazda her bin liranın yüzde 60'ını yani 600 lirasını Hazine sübvanse ediyor. Bakan Bayraktar geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sübvansiyonları kademeli bir modelde kaldıracaklarını ilan etmişti. Buna göre hükümet, enerji tüketimi yüksek olanların maliyetin tümünü üstlenecekleri, daha az enerji tüketenin ise destekleneceği bir model üzerinde çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

"Faiz indirimi için erken, ilave artış gerekebilir"

Jim Walsh faiz indirimlerine başlamak için "erken" olduğu yorumunu da yaptı.

Türkiye'de Mayıs ayında yüzde 75 ile zirve noktasını gören enflasyon, faiz artışları ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatıcı diğer adımların etkisiyle Eylül'de 49,4'e kadar geriledi. Böylece uzun süre sonra ilk kez enflasyon seviyesi yüzde 50'lik gösterge faizin altına geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim toplantısında verdiği şahin mesajlarla faiz indirimine başlamakta acele etmeyeceğinin sinyalini verdi.

Ancak mevcut politikaların 2025 sonunda TCMB'nin yüzde 14'lük enflasyon tahminine ulaşmakta yeterli olmayabileceğini kaydeden Walsh, indirimlere hazırlanmak yerine ilave faiz artışları yapılması gerektiğini söyledi.

IMF projeksiyonları 2025 sonunda yüzde 24 enflasyon seviyesine işaret ederken Reuters anketine katılan ekonomistlere göre TCMB faiz indirimlerine en erken gelecek yıl başlayacak. Ekonomistler faizlerin 2025 sonuna kadar 20 puan indirimle yüzde 30 seviyesine çekileceğini öngörüyor.

Reuters,DW / MUK,BK

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