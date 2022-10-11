  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Klaus Ohlenschläger/picture-alliance
EkonomiKüresel

IMF’den küresel büyümede karamsar tablo

1 saat önce

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunda pandemi sonrasında kısmen iyileşen yaraların yeniden açılacağı, küresel büyümenin 2023’te yüzde 2,7’ye gerileyeceği uyarısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/imfden-k%C3%BCresel-b%C3%BCy%C3%BCmede-karamsar-tablo/a-63406783

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiyle ilgili büyüme tahminlerini bir kez daha aşağı çekti. IMF'nin açıkladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda bu yıl için küresel büyüme tahmini yüzde 3,2 olarak açıklanırken 2023 için büyüme tahmini yüzde 0,2'lik düşüşle yüzde 2,7'ye geriledi.

Koronavirüs pandemisi sonrasında Ukrayna savaşıyla gelen gıda ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışa işaret edilen raporda, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz yükseltme politikalarının da ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin üçte birden fazlasının bu yıl ve önümüzdeki yıl daralmaya doğru ilerlediğini belirterek "Bu yılın şokları, pandemi sonrasında sadece kısmen iyileşen yaraların yeniden açılmasına yol açacak” dedi.

IMF raporunda, küresel büyüme profilinin küresel mali kriz ve pandemi yıllarını da geride bırakarak 2001'den beri en düşük seviyeye gerilediği kaydedildi.

Üç büyüklerde durgunluk sürecek

Dünyanın en büyük üç ekonomisi; ABD, AB ve Çin'de de ekonomik durgunluğun süreceğini belirten Gourinchas, dip noktasına henüz gelinmediğini, pek çok ülkenin 2023'te resesyonu hissedeceğini söyledi.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de bu yıl yüzde 1,6, önümüzdeki yıl yüze 1'lik büyüme bekleniyor. Amerikan merkez bankası Federal Reserve (Fed), enflasyonla mücadele için üst üste faiz artırımlarına gitmiş, artışların süreceği sinyalini vermişti.

IMF raporunda Çin'deki ekonomik büyümenin son on yılların en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceği, Euro Bölgesinde de ekonomideki yavaşlamanın gelecek yıl daha derinleşeceği öngörüsünde bulunuluyor. Euro Bölgesinde bu yıl yüzde 3,1'lik büyümenin 2023'te yüzde 0,5'e gerilemesi bekleniyor.

Raporda Almanya ve İtalya'nın resesyona sürüklenecekleri öngörüsünde de bulunuldu. Almanya için bu yıl yüzde 1,5'lik büyüme öngörülürken önümüzdeki yıl ekonomide yüzde 0,3'lük daralma yaşanacağı tahmin ediliyor.

Merkez bankalarına uyarı

Artan fiyat baskısının refahın önündeki en acil tehdit olduğunu vurgulayan IMF Baş İktisatçısı Gourinchas, merkez bankalarının tamamen fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesine odaklandıklarını kaydetti.

Gourinchas, ancak enflasyonun sürekliliği konusunda yanlış hesaplamalar yapmanın, merkez bankalarının zor koşullarda kazanılmış güvenilirliğini zedeleyerek makroekonomik istikrarın geleceği açısından zararlı etkilere yol açabileceği uyarısında da bulundu.

Küresel enflasyonun bu yıl yüzde 9,5 olarak gerçekleşmesi ve 2024'e kadar yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

AFP/BK,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

IMF ve Dünya Bankası'ndan küresel resesyon uyarısı

IMF ve Dünya Bankası'ndan küresel resesyon uyarısı

Yıllık toplantılarını üç yıl sonra ilk kez yüz yüze yapacak olan IMF ve Dünya Bankası, dünyanın en büyük ekonomilerinin büyüme hızının yavaşladığına dikkat çekerek dünya çapında resesyona girilebileceği uyarısı yaptı.
Ekonomi
24 saat önce

OECD 2023 büyüme tahminlerini açıkladı

OECD 2023 büyüme tahminlerini açıkladı

OECD raporuna göre Ukrayna savaşı 2023’te de dünya ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürecek. G20’de Türkiye, Endonezya ve İngiltere dışında büyüme beklenmiyor.
Ekonomi
26 Eylül 2022
Symbolbild: Handel USA Türkei Indien

Yoksullaştıran büyüme ne kadar sürdürülebilir?

Yoksullaştıran büyüme ne kadar sürdürülebilir?

İktisatçılara göre büyüme rakamları yoksuldan zengine kaynak aktarımını teyit ediyor ve iktidarın bilinçli tercihi olan bu politika sürdürülebilir değil.
Ekonomi
1 Eylül 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

IMF’den küresel büyümede karamsar tablo

Ekonomi
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye'de Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün fiyatını artırdı

Türkiye'de süt krizi nasıl son bulur?

Türkiye'de süt krizi nasıl son bulur?

Ekonomi
29 dakika önce

"Kız çocuklarının eğitime devam etmesi fark yaratıyor"

"Kız çocuklarının eğitime devam etmesi fark yaratıyor"

Eşitlik
7 saat önce

Hükümetin esnafa düşük faizli kredi kampanyası ne içeriyor?

Hükümetin esnafa düşük faizli kredi kampanyası ne içeriyor?

Ekonomi
8 saat önce
Türkei Flüchtlinge aus Afghanistan werden reingeschmuggelt

Türkiye'ye sığınan siyasi muhalifler güvende mi?

Türkiye'ye sığınan siyasi muhalifler güvende mi?

İnsan Hakları
23 saat önce

Korona pandemisi bitti mi?

Korona pandemisi bitti mi?

Sağlık
10 Ekim 2022
AYM, kayıp MİT mensubu dosyasında hak ihlali olduğuna hükmetti

AYM'den kayıp MİT mensubu için hak ihlali kararı

AYM'den kayıp MİT mensubu için hak ihlali kararı

Hukuk ve Adalet
10 Ekim 2022
Ana sayfaya dön