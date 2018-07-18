IMF'den dünya ekonomisi için uyarı

IMF Başkanı Cristine Lagarde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 20'ler Grubu (G20) maliye bakanları ve merkez bankası başkanları buluşmasının kapanışında yaptığı açıklamada, ABD ile Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari anlaşmazlıklara "en kötü ihtimalle dünya ekonomisi üzerinde yarım puanlık daralma etkisi yaratabileceğini" söyledi.

Para Fonu hesaplamalarını, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı kararlaştırdığı zamlı gümrük tarifeleri ile Çin ve AB'nin misilleme kararları bazındaki farklı tahminlere dayandırıyor. IMF'in analizinde zamlı gümrük vergilerinin yatırımcının güvenini sarsması durumunda küresel hasılanın 2020 yılında beklenenin 430 milyar dolar altında kalacağı belirtiliyor.

Ticari anlaşmazlığın bütün ülkeleri olumsuz etkileyeceğine ve çeşitli ihraç mallarının misilleme kapsamına alınması durumunda en ağır kayba ABD'nin uğrayacağına da IMF raporunda yer veriliyor.

ABD'nin önerilerine Fransa'dan sert tepki

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin G20 buluşmasında önde gelen 7 sanayi ülkesi (G7) arasında serbest ticaret anlaşması imzalanıp, gümrük bariyerlerinin kaldırılmasından yana olduklarını belirtmiş ve "Avrupa serbest ticarete inanıyorsa, biz varız” demişti. Ancak Mnuchin serbest ticaret anlaşması için gümrük vergilerinin, dolaylı ticari engellerin ve sübvansiyonların kaldırılmasını şart koşmuştu.

Fransa ise serbest ticaret anlaşması gündeme getirilmeden önce ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma uygulanan zamlı tarifeleri kaldırmasını ve otomobil ithalatına yüksek gümrük vergisi koyma tehditlerinden vazgeçmesini istiyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire "tehditle müzakere masasına oturtulamayacaklarını" söyledi.

AB Konseyi'nin G20'deki temsilcisi Hubert Fuchs ise daha ılımlı ifadeler kullanarak, Mnuchin'in önerilerini olumlu karşıladıklarını ve serbest ticaret görüşmelerinin başlatılabilmesi için çelik ve alüminyum vergilerinin kaldırılmasının şart olmadığını belirtti. Fuchs, "ABD Maliye Bakanı bile adil ve hür ticaretten söz ediyor. Sorun ABD'nin adil ve hür kavramlarını farklı yorumlamasından kaynaklanıyor” dedi.

G20: Küresel büyüme tehlikede

G20 buluşmasının kapanış bildirisinde ticari anlaşmazlıkların ve siyasi krizlerin dünya ekonomisinin büyüme riskini arttırdığına ve risklere karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi. Ticaretin dünya ekonomisinin büyümesini teşvik ettiğine, dolayısıyla çok uluslu ticaret anlaşmalarına gerek duyulduğuna da bildiride yer verildi.

"Avrupa şantaja boyun eğmemeli”

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ticari anlaşmazlığın tırmandırılmaması uyarısında bulundu. Altmaier bir radyoya verdiği mülakatta, "karşılıklı alınan olumsuz kararların son derece riskli olduğunu ve tehditlerle anlaşmazlığın tırmandırılmaması gerektiğini” söyledi. Alman meslek kuruluşları Avrupa'nın kendinden emin davranmasını talep etti. Alman sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf, "Avrupa'nın şantaja izin vermemesi gerektiğini” söyledi.

Ticari anlaşmazlık öncelikle ABD ile Çin arasında büyüyor ve Pekin yönetimi "ticari savaş" kavramını kullanıyor. ABD Maliye Bakanı Mnuchin'in Başkan Trump'ın sözlerini tekrarlamakla Çin üzerindeki baskıyı daha da arttırmak istediği tahmin ediliyor. Washington Çin'den ithal edilen 34 milyar dolarlık ürünün gümrük vergisini arttırmış, Pekin yönetiminin aynı oranda karşılık vermesi üzerine de miktarın 500 milyar dolara çıkartılabileceği tehdidinde bulunmuştu.

DW, Reuters,dpa/AG, BÖ

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