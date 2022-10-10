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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/EPA/Q. Shen
EkonomiKüresel

IMF ve Dünya Bankası'ndan küresel resesyon uyarısı

2 saat önce

Yıllık toplantılarını üç yıl sonra ilk kez yüz yüze yapacak olan IMF ve Dünya Bankası, dünyanın en büyük ekonomilerinin büyüme hızının yavaşladığına dikkat çekerek dünya çapında resesyona girilebileceği uyarısı yaptı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, dünya çapında bir resesyon yaşanabileceği uyarısında bulundu.

IMF ve Dünya Bankası, Pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'da yıllık toplantılarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Bu vesileyle Pazartesi günü açıklamalarda bulunan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, bazı sanayileşmiş ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşladığına dikkat çekti. Para devalüasyonunun düşük gelirli ülkeler için bir sorun olduğunu ve bu ülkelerde borçlanmanın artış eğiliminde olduğunu ifade eden Malpass, "Faiz oranlarının artması, bu ülkelerin omzunda ekstra yük oluşturuyor. Enflasyon da önceden olduğu gibi başta yoksullar olmak üzere herkes için büyük bir sorun" diye konuştu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da Malpass'a paralel olarak, "Dünyanın en önemli üç ekonomisinde bir yavaşlama görüyoruz" dedi. Euro Bölgesi'nde özellikle de yükselişte olan enerji fiyatlarının sorun teşkil ettiğini belirten Georgieva, Çin'de ise koronavirüs pandemisinin hâlâ tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu ve bunun da ekonomik büyümeyi frenlediğini ifade etti. ABD'de her şeye rağmen güçlü bir iş pazarının olduğunu ifade eden IMF Başkanı, ABD Merkez Bankası Fed'in sert faiz politikası nedeniyle iş pazarının da ivme kaybettiğine dikkat çekti.

IMF, gelecek Salı günü, küresel konjonktürün gidişatına ilişkin öngörülerini kamuoyuyla paylaşacak. Büyüme tahminlerinin  yeniden düşeceğini açıklayan Georgieva, "Son üç yılda önemli sonuçları beraberinde getiren, tahayyül edilemez olaylara tanıklık ettik. Coronavirüs hâlâ bizimle, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali her yerde çok önemli sonuçlara yol açtı" dedi.

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IMF-Dünya Bankası yıllık görüşmeleri, 2019 yılından beri ilk kez yüz yüze düzenleniyor. Söz konusu toplantıda, maliye bakanları, finans dünyasından temsilciler, merkez bankası temsilcileri ve kalkınma işbirliği alanında çalışan temsilciler bir araya geliyor.

dpa/BÜ,BÖ

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