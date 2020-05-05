IMF: Tablo tahmin ettiğimizden kötümser

IMF: Tablo tahmin ettiğimizden daha kötümser

IMF’den koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri hakkında uyarı geldi. IMF Direktörü Kristalina Georgiev, küresel ekonominin salgından başlangıçta tahmin edilenden daha fazla etkileneceğini söyledi. Georgieva, "Birçok ülkeden gelen veriler, bizim 2020 için yaptığımız kötümser tahminlerin altında" dedi.

IMF geçtiğimiz ay yaptığı tahminde salgına karşı alınan sosyal mesafe önlemlerinin bir sonucu olarak dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 3 küçülmesini öngörmüştü. 270 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle küresel ekonomide 1930’lu yıllarda yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana en büyük kayıpların gerçekleşmesi bekleniyor. Pandeminin 2020’nin ikinci yarısında etkisini kaybetmesi durumunda küresel büyümenin 2021’de yüzde 5.8 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Mezbaha çalışanlarına koronavirüs testi talebi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yetkililer, et ürünü paketleme tesislerindeki tüm çalışanlara koronavirüs testi yapılması çağrısında bulundu. Et paketleme tesisleri, Kuzey Ren Vestfalya’nın Coesfeld kentindeki bir işletmede virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti. 129 işçide koronavirüs çıkmasının ardından sözkonusu işletme kapatılmıştı. Benzer bir vakaya Oer-Erkenschwick’te de rastlanmıştı. Aynı şirket tarafından işletilen tesiste 33 işçide koronavirüs tespit edilmişti. Schleswig-Holstein eyaletinde de bir mezbahada çalışan 109 kişi virüse yakalanmıştı.

Türkiye’de taksicilere koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı ticari taksilere genelge göndererek koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken hijyen tedbirlerini aktardı. Genelgeye göre taksi durakları en az haftada bir kez temizlenecek, dezenfekte edilecek. Taksi sürücülerinin ve müşterilerinin artık araç içerisinde maske takması gerekiyor. Ayrıca bir araca üç kişiden fazla müşteri alınmasına izin verilmeyecek. Taksi sürücülerinin ayrıca araç içerisinde müşteriler için dezenfektan veya kolonya bulundurması gerekecek.

AB’den koronavirüs kurtarma planına destek

Euro Bölgesi ülkeleri, koronavirüsten etkilenen hükümetlere 240 milyar euroya kadar yardım sağlamanın önünü açacak olan planın ilk bölümüne onay verdi. 19 ülkenin maliye bakanları, Birliği kurtarma fonu niteliğindeki Avrupa İstikrar Mekanizması yoluyla ucuz ve uzun vadeli kredi sağlanması konusunda anlaştı. 2009’daki ekonomik kriz sırasında Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İspanya ve Portekiz’in kurtarılmasında kilit rol oynayan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), ülkelere gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2’si kadar kredi sağlayacak. Kredi için başvurular önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacak. AB ülkeleri, borç aldığı parayı sağlık ve tedavi hizmetleriyle COVID-19 salgınının önlenmesi için kullanacak.

ABD’den evde korona testine onay

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Gıda ve İlaç Dairesi, tükürük yoluyla evde koronavirüsü tespit etmeyi sağlayan testlerin kullanımına izin verdi. New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi tarafından geliştirilen testin yapılması için doktor onayı gerekecek. Testler hastaneler ve üniversitenin kuracağı test alanlarından temin edilecek. Testin fiyatının 100 dolar civarında olması bekleniyor.

AB sınırları açmak istemiyor

Avrupa Komisyonu, ikinci bir koronvirüs dalgasını engellemek için Birliğin sınırlarının 15 Haziran’a kadar kapalı tutulması tavsiyesinde bulundu. AB ülkeleri, Mart ayında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sınırlarını Birliğe üye olmayan ülkelerden ziyaretçilere kapatmıştı.

Türkiye’de son 24 saatte 48 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs sonucu son bir gün içerisinde 48 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3 bin 689’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 3 bin 412 kişinin iyileşmesi sonucu, tedavisi tamamlanan hasta sayısı 86 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tablo virüsle mücadele lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadesine yer verdi.



ABD’de koronavirüs işsizliği rekor düzeye çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım dışı istihdam Nisan ayında 20,5 milyon azalarak rekor seviyede düşüş sergiledi. ABD’de işsizlik oranı da 10 puandan fazla artarak yüzde 14,7’ye tırmandı. Tablo, ülkede son 11 yıl içerisinde yaratılan istihdamın bir ay içerisinde kaybedildiğini gösteriyor. ABD’de işsizlik verileri son olarak Büyük Buhran’ın son dönemi olan 1939’da bu seviyelere gerilemişti.

Almanya’da ihracatta rekor düşüş

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi Almanya’da ihracat rakamları koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayında rekor seviyede düşüş sergiledi. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre ihracat yüzde 11,8 geriledi. Bu düşüşün, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana yaşanan en yüksek aylık gerileme olduğu belirtildi. Almanya, koronavirüsle mücadele kapsamında Mart ayından bu yana okullara ara verilmesi ve dükkanların kapatılması gibi çok sayıda önlemi devreye soktu. Koronavirüsün bulaşma katsayısının yüzde 1’in altında düşürülmesinin ardından Almanya, önlemleri gevşetme kararı almıştı.

Virüsün kaynağını araştırmaya Çin’den yeşil ışık

Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün kökenini aydınlatmak için bağımsız bir araştırma yürütülmesine Pekin yönetiminden yeşil ışık geldi. Alman dergisi Der Spiegel’e konuşan Çin’in Berlin Büyükelçisi Wu Ken, uluslararası bir araştırma yürütülmesi fikrine açık olduklarını söyledi. Bilim insanları arasında bilgi alışverişini desteklediklerini dile getiren Wu, "Kanıt olmadan Çin’in sanık sandalyesine oturtulmasını reddediyoruz" dedi.

ABD, virüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini öne sürmüştü. Washington ayrıca Pekin yönetimini salgının ilk başladığı dönemde yeterli müdahaleyi yapmamakla eleştiriyor. İddiaları reddeden Çin ise salgını açık ve şeffaf bir şekilde yönettiğini savunuyor.

Koronavirüste küresel can kaybı 270 bini aştı

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs sonucu dünya üzerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 20 kişiye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki John Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre virüs 3 milyon 864 bin 696 kişiye bulaştı. ABD, en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı ülke konumunda. ABD'de COVID-19 sonucu 75 bin 670 kişi öldü. Birleşik Krallık, ABD’den sonra en fazla can kaybının kaydedildiği ülke. Birleşik Krallık’ta 30 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sıralamada üçüncü sırada yer alan İtalya’da 29 bin 958 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Çin'de sinemalar yeniden açılıyor

Salgınla mücadelede önlemleri gevşetme sürecine geçen Çin, ülkedeki sinema ve müze gibi mekânları kademeli olarak yeniden açacağını duyurdu.

Çin'de kabine görevi gören Devlet Konseyi'nin internet sitesindeki açıklamada, bu yerlerin açılmasına ilişkin şartlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu koşullar, rezervasyon ve sınırlı sayıda katılımcı gibi uygulamaları içeriyor.

Yunanistan'da ünlü eski sağlık bakanı koronadan öldü

Yunanistan eski Sağlık Bakanı Dimitris Kremastinos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yunanistan'da eski başbakanlardan Andreas Papandreu'nun özel doktorluğunu yaptığı doksanlı yıllardan bu yana kamuoyu tarafından iyi tanınan bir isim olan Kremastinos 78 yaşındaydı.

Profesör Kremastinos, 26 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir devlet hastanesine kaldırılmıştı. COVID-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü kardiyolog, bu sabah yaşamını yitirdi.

Rusya'da 10 binden fazla yeni vaka

Koronavirüs salgınının yeni merkezi haline gelen Rusya'da günlük yeni vaka sayısı altı gündür 10 binin altına düşmüyor. Resmi makamlara göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 699 vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 187 bin 859'a yükseldi. Perşembe günü açıklanan yeni vaka sayısı 11 bin 231'di. Bu, Rusya'da bir günde kaydedilen en büyük artış olmuştu. Ülkede son 24 saatte 98 kişinin daha COVID-19 nedeniyle öldüğü açıklanırken toplam can kaybı bin 723'e ulaştı.

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Avustralya'dan üç aşamalı plan

Avustralya, koronavirüsle mücadele kapsamındaki üç aşamalı yol haritasını açıkladı. Söz konusu planı açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yılın Temmuz ayında COVID-19'suz bir ekonomiye ulaşmak için tüm bu aşamaları başarıyla geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Avustralya'nın hayata geçirmeyi amaçladığı planın ilk aşaması; kafe, restoran, dükkân, kütüphane, yüzme havuzu ve oyun alanlarının açılmasını öngörüyor. İnsanların evlerinde en fazla beş misafir ağırlamasına, kamu alanı ve iş yerlerinde ise en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Eyalet içinde, zorunlu olmayan sebeplerle yapılan seyahatlere de izin verilecek. Cenazelerde en fazla 30 kişiye, düğünlerde ise azami 10 davetliye izin verilecek. Tüm bu etkinliklerde insanların kontak bilgileri alınacak.

İkinci aşama, kamu ve iş yerleri için getirilen üst sınırın 10 kişiden 20 kişiye çıkarılmasını; ayrıca spor salonu, güzellik salonu, müze ve sinemaların açılmasını öngörüyor. Eyaletler arası bazı seyahatlere de izin verilecek.

Üçüncü aşamada ise 100 kişiye kadar olan kalabalıkların bir araya gelmesine izin verilirken bar, gece kulübü ve AVM'lerdeki yemek katlarının açılmasına da müsaade edilecek.

Güney Kore'deki açık gece kulüpleri yeni vaka kaynağı

Son beş gündür 10'un üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edilmeyen Güney Kore'de bugün 25 yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Yetkililer, yeni vakalardan 13'ünün geçen Cumartesi başkent Seul'daki üç gece kulübüne giden bir hastayla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, 29 yaşındaki hastanın virüs bulaştırdığı tahmin edilen kişilerden 12'sinin, aynı gece bu mekânlara giden kişiler olduğunu açıkladı. Diğer kişinin ise bu hastanın iş arkadaşı olduğu tespit edildi.

Kim, "çok büyük ihtimalle" söz konusu gece kulüpleriyle bağlantılı yeni vakalar tespit edileceğini söyledi. Üç gece kulübüne Cumartesi günü bin 500'den fazla müşteri girdiği tahmin ediliyor.

Güney Kore'nin virüsle mücadelede şu ana kadar elde ettiği kazanımların heba edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı, "Sudaki bir mürekkep damlası hızla yayılır. Herkes, COVID-19 yayan bir mürekkep damlası olabilir" uyarısında bulundu.

Seul'daki bazı gece kulüpleri, gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta kapılarını müşterilere açmıştı.

Almanya'da 147 can kaybı daha

Almanya'da salgınla mücadelede koordinasyonu yütüren Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 147 artarak 7 bin 266'ya yükseldiğini açıkladı. Ensititü, vaka sayısının bin 209 kişilik artışla 167 bin 300'e ulaştığını duyurdu.

Koca: Ev dışında mutlaka maske takın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara ev dışındayken sürekli maske takmaları için çağrıda bulundu.Koca, Twitter'dan yaptığı çağrıda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AP,AFP / CÖ,ÖA,ET,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe