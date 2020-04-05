 IMF: Türkiye′yle de temas halindeyiz | DÜNYA | DW | 09.04.2020

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DÜNYA

IMF: Türkiye'yle de temas halindeyiz

Her üye ülke gibi Türkiye’yle de temas halinde olduklarını kaydeden Uluslararası Para Fonu Başkanı, „Türkiye de dahil olmak üzere her ülkeyle yapıcı ilişkimizi sürdüreceğiz“ açıklamasında bulundu.

Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyayı pençesine alan koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm üye ülkelerle temas halinde olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı krize karşı hükümetin aldığı önlemler yetersiz bulunuyor. Uzmanlara göre bundan sonra artık ya Merkez Bankası para basmalı ya da IMF’den yardım talep edilmeli.

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin resesyona girdiğini belirten IMF Başkanı Georgieva, gelişmekte olan ülkeler için toplamda 2,5 trilyon dolar mali destek gerekeceğini söyledi. (27.03.2020)

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarstığı ortamda, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, zengin ülkeleri yoksul ülkelerin borç ödemelerini askıya almaya çağırdı. (25.03.2020)

Perşembe günü açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF'ye yönelik eleştirilerine ilişkin değerlendirmesi de soruldu. Georgieva yanıt olarak, "Aslında Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı bir temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

IMF'nin izlenecek politikalar konusunda tüm üyelerle istişarelerde bulunduğunu kaydeden Georgieva, "Türkiye de dahil olmak üzere tüm üyelerimizle yapıcı ilişkimizi sürdüreceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız" diye konuştu.

Koronavirüs krizinin ekonomi üzerindeki mevcut ve gelecekteki olası etkilerine ilişkin olarak Georgieva, "Büyük Bunalım'dan bu yana en büyük ekonomik bozulmayı bekliyoruz" diye konuştu. Georgieva, yalnızca birkaç ülke haricinde tüm ülkelerin gelirlerinin düşeceği uyarısında bulundu. IMF Başkanı, dünya hükümetlerini hane ve işletmelere "cankurtaran" olmaya çağırdı.

Reuters/BÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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